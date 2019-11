Kakšen udarec za ubranitev naslova: Kubanec ni vedel, kaj ga je zadelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški boksar Deontay Wilder je ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC, potem ko je v Las Vegasu v sedmi rundi dvoboja na tla "položil" izzivalca Kubanca Luisa Ortiza. Štiriintridesetletnega Wilderja, ki ima na računu 42 zmag, od tega 41 z nokavtom, in remi, zdaj čaka dvoboj z Britancem Tysonom Furyjem.

Wilder je z zmago nad Ortizom podaljšal tudi niz nepremaganosti na 43 dvobojev v tej kategoriji, z današnjo zmago pa je naredil še en korak bližje svojemu cilju − da bi imel v rokah vse štiri pasove v težki kategoriji. "Vedno govorim, da mora biti moj nasprotnik pripravljen vseh 12 rund, medtem ko sam potrebujem le dve sekundi, in to sem spet dokazal," je po novi ubranitvi naslova dejal Američan, ki je z norim udarcem v sedmi rundi prizemljil Kubanca, po katerem si ni več opomogel. Počasni posnetek dokazuje, za kako silovit udarec je šlo. Mnogi so v šali dejali, da je v času udarca Kubančevo telo zapustila duša.

Samo "pokadilo" se je in Kubanec je odšel v drugo dimenzijo:

Za Wilderja velja, da ima enega najbolj uničujočih udarcev težke kategorije, bronasti bombarder, kot ga kličejo, je še desetič zaporedoma ubranil naslov, s čimer se je pridružil slovitemu Mohamedu Aliju, ki mu je enak dosežek uspel med letoma 1974 in 1978.

Po zmagi je potrdil, da se bo naslednjič znova pomeril z Britancem Tysonom Furyjem, proti kateremu je 1. decembra lani zabeležil svoj edini remi. Dvoboj bo na sporedu 22. februarja. "Fury je naša naslednja tarča, potem pa želim vse pasove," se je že proti dvoboju med Andyjem Ruizem in Anthonyjem Joshuo, ki bo 7. decembra v Savdski Arabiji, obrnil Wilder. A Fury se ne bo premagal sam, to dokazuje že prvi dvoboj, ki bi moral po mnenju mnogih pripasti Britancu.

