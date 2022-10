Uspaval ga je v prvi rundi, nato se je v solzah zlomil #video

V noči na soboto smo v Brooklynu gledali boksarski dvoboj, ko sta se udarila Deontay Wilder in Robert Helenius. Dvoboja je bilo hitro konec, potem ko je Američan Finca "uspaval" že v prvi rundi. A na tiskovni konferenci je pokazal, da je tudi on človek s čustvi in da mu ni vseeno za nasprotnika.

Kot kaže, Deontay Wilder še ni rekel zadnje v ringu, potem ko je proti Robertu Heleniusu precej lahko dobil dvoboj. Spomnimo, ameriški boksar je pred enim letom v Las Vegasu še drugič izgubil proti Tysonu Furyju. Takrat se je zdelo, da njegova boksarska kariera počasi ugaša. A pozneje je ugotovil, da bi še vseeno rad boksal. Po bolečem porazu proti Furyju se je "Bronasti bombarder", ko tudi imenujejo 36-letnega Wilderja, spet znašel na pravi, zmagoviti poti.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022

Nokavt ni bil videti nedolžen

Tokrat mu je nasproti stal Robert Helenius, ki ima sicer vzdevek "Nordijska mora" in je v svoji karieri zbral že nekaj zvenečih zmag. Finec je namreč pri svojih 38 letih veljal za zelo resnega nasprotnika. V borbi ni dolgo zdržal na nogah, potem ko je zadela jeklena desnica Wilderja. Nokavt je bil videti precej krut, saj Helenius kar nekaj časa ni pršel k sebi.

Američan je vedel, česa je sposoben njegov nasprotnik, zato je Finca držal na razdalji. "Nisem ga podcenjeval in nič ni bilo samoumevno. V njegovih očeh sem videl, da si želi biti prvi prvak v težki kategoriji v njegovi državi," je povedal zmagovalec dvoboja.

Deontay Wilder knocks out Robert Helenius (2022)



📸 Timothy A Clary pic.twitter.com/rpRQweIFMj — Fight Pics That Go Hard (@fightpicsgohard) October 16, 2022

"Nihče od vas ne ve, kaj moramo prestati"

Wilder je povsem drug obraz pokazal na novinarski konferenci, ko se je med drugim spomnil na Pricharda Colona. Gre namreč za nekdanjega boksarja, ki je zaradi udarcev, ki jih je prejel v dvoboju leta 2015, dobil hude poškodbe glave in je danes v vegetativnem stanju.

Deontay Wilder in Robert Helenius sta že od prej prijatelja, saj sta bila tudi "sparing" partnerja, in ni mu bilo vseeno, v kakšnem stanju je Finec. "Upam, da je z njim vse v redu in da se bo lahko vrnil k svoji družini. Ljudje vseskozi govorijo samo o rekordih in preostalih stvareh. Da, bil je odličen nokavt, ampak kakšne poškodbe bo morda utrpel? Videli smo lahko, kaj se je zgodilo Prichardu Colonu. Ta fant nima otrok …" je uvodoma povedal Wilder.

Nato so ga oblile solze. "Colon je leta 2015 utrpel možganske poškodbe in od takrat se mu je spremenilo življenje. Nihče od vas ne ve, kaj moramo prestati. Niti ga ne poznam … Ta fant nikoli ne bo vedel, kako je biti nekomu oče. In to je najbolj dragocena stvar na svetu. Nikoli ne bo mogel več normalno živeti. Ker je stopil v ring, da bi lahko preživljal svojo družino. Zdaj mora njegova družina skrbeti zanj do konca življenja," je v solzah še povedal Američan.