Po poročanju medijske mreže ESPN je bil 25-letnik v komi, potem ko je v osmi rundi dvoboja državnega prvenstva v polvelterski kategoriji do 63,5 kilograma 24. septembra klonil pod udarci nasprotnika Joseja Munoza. Dvoboj je bil v areni Elias Chegwin v Barranquilli.

Tekmovalca so takoj odpeljali v bolnišnico. Tam so zdravniki med drugim ugotovili možgansko krvavitev, subduralni hematom, nato pa opravili dolgotrajno nevrološko operacijo in ga spravili v farmakološko komo. V četrtek so ga razglasili za možgansko mrtvega, vendar so se odločili, da ga bodo umetno ohranili pri življenju. V petek zgodaj zjutraj pa so Quinonesa odklopili z aparatov.

REST ON CHAMP 💔🙏.



We are extremely sad to announce the passing of Colombian Junior Welterweight prospect Luis Quinones (10-1-0-6KOs) after spending 5 days in coma after suffering a Knockout lose during a fight.



THREAD... pic.twitter.com/U61Xx5eIoi — Fight Gist media (@FightingGist) October 1, 2022

"Odšel si pred nami, moj ljubi brat, zdaj si s svojim nebeškim očetom, ki si ga oboževal in mu služil. Rad te imam, za vedno boš v naših srcih," je na družbenem omrežju zapisal pokojnikov brat Leonardo.

"Cuadrilatero Boxing je globoko užaloščen zaradi smrti Luisa Quinonesa, edinstvenega in discipliniranega človeka, ki je vedno pokazal največjo predanost temu športu," je sporočil boksarski promotor.