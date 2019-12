V živo: hitro bo jasno, če bi bil junij le slučaj! #video

V Savdski Arabiji se pravkar merita boksarska težkokategornika Andy Ruiz Jr. in Anthony Joshua, ki mu je Američan mehiških korenih junija v New Yorku povsem nepričakovano odvzel vse štiri pasove (WBA, WBO, IBF, IBO). Anglež je odločen, da si vzame nazaj, kar mu pripada. Ne glede na izid bo Joshua v žep pospravil okoli 80 milijonov evrov, medtem ko se bo moral Ruiz, ki je bil na tehtanju več kot 20 kilogramov težji od izzivalca, moral zadovoljiti z nekaj več kot 10 milijoni.

Hrvat ostaja neporažen

V borilnem spektaklu v Diriyah Areni je do svoje desete zmage že prišel hrvaški šampion Filip Hrgović, ki je v tretji rundi dvoboja težke kategorije odpihnil Američana Erica Molino in še tretjič ubranil mednarodnega WBC prvaka. To je bila za hrvaško žival še deseta zmaga med profesionalci, poraza še ne pozna.

Če bi Filip Hrgović tako nadaljeval, se bo slej kot prej znašel tudi v dvoboju za svetovni naslov v eni izmed organizacij težke kategorije. Foto: Reuters

"Zadovoljen sem z nastopom. Izredno spoštujem Molino, ki je pristal na dvoboj po tem, ko ni hotel nihče drug. A kdo bi se žele boriti z živaljo, hitro vidiš, da ne gre in hočeš zbežati," je takoj po dvoboju povedal hrvaški boksar in na očitke, da si je do zmage pomagal z nedovoljenimi udarci v zatilje, povedal naslednje: "To je vojna, uporabil sem vsa svoja orožja. Obrnil mi je hrbet, to je običajen udarec, sploh pa je sodnik tukaj zato, da kaznuje prepovedano," je še dodal.

Konec dvoboja med Hrvatom in Američanom:

Felipe Hrgovic knocks out Eric Molina in the third round#RuizJoshua2 pic.twitter.com/7cB6nH7Fm1 — MMA India (@MMAIndiaShow) December 7, 2019

Nove zmage, že 26. v svojem 27 dvoboju, se je razveselil tudi Dillian Whyte, ki je bil po sodniški odločitvi boljši od Poljaka Mariuzsa Wacha, Aleksander Povetkin in Michael Hunter pa sta se razšla z remijem.

