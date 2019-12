Ogromna razlika v teži da misliti, hrvaška žival išče novo žrtev #video

Pred sobotno boksarsko poslastico v Savdski Arabiji med branilcem naslova težke kategorije po različicah WBA, WBO, IBF in IBO Andyjem Ruizom Jr. in Anthonyjem Joshuo so opravili še zadnjo obveznost. Boksarja sta opravila obvezno tehtanje. Kaj so pokazale meritve? Ameriški Mehičan je tehtal 128,4 kilograma, medtem ko angleški izzivalec le 107,5.