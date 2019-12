Angleški orjak nasmejan do ušes, koliko časa še? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua (7. december)

Le še dva dneva nas ločita od velikega boksarskega spektakla v Savdski Arabiji (Diriyah Arena), kjer se bosta v povratnem obračunu udarila težkokategornika Anthony Joshua in Andy Ruiz Jr. Američan mehiških korenin je junija z zmago (tehnični nokavt) v sedmih rundi šokiral svet in Britancu povsem nepričakovano pobral vse štiri pasove (WBA, WBO, IBF, IBO), zdaj pa jih britanski orjak želi nazaj. "Prišel sem po tisto, kar mi pripada, vem, kje je moje mesto," je na zadnji novinarski konferenci odločno povedal 30-letni boksar iz Watforda.

Za začetek se vrnimo pol leta nazaj, ko smo bili priča eni največjih senzacij v zgodovini težke kategorije. Joshua je še sedmič branil naslov svetovnega prvaka težke kategorije, ko je v New Yorku pohodil mino, ki je ni videl nihče. Tudi sam ne. V svoji prvi borbi izven meja Anglije je naletel na premočnega tekmeca, ki ga je v sedmi rundi porazil s tehničnim nokavtom in mu pobral vse pasove. Debelušni Američan mehiških korenin Andy Ruiz Jr. se je nenadejano povzpel na vrh, kjer želi tudi ostati.

"Ves pritisk je na njem in ne meni. Uresničil sem sanje, a želim še več," pove Ruiz, ki je bil v tretji rundi prvega dvoboja že na zadnji plati, a se je vrnil in bil od tistega trenutka naprej borec, ki je narekoval tempo in na koncu zasluženo zmagal.

Tako je Ruiz pred pol leta šokiral boksarski svet:

Nora razlika v znesku Pred dvobojem so otoški mediji razkrili tudi zneska, ki ju bosta prejela borca ne glede na razplet. Prvak Ruiz se bo moral zadovoljiti z 12 milijoni evrov, medtem ko bo Joshua v žep pospravil okoli 80 milijonov.

Odprti trening Joshue in Ruiza:

Čuti, da je bil blizu že na prvem dvoboju

Joshua se zaveda, da ni bil daleč že na prvem dvoboju. "Ni veliko manjkalo, a se je zgodilo, kar se je. To se ne bo več ponovilo, prostora za šale ni več, šlo bo na nož," je svoj jasni načrt povedal tudi Joshua, ki je odločen, da si vzame nazaj, kar mu pripada. "Prišel sem po tisto, kar mi pripada, vem, kje je moje mesto," še doda.

Tako lahek ni bil že od leta 2014

Anglež je v pripravi na maščevanje izgubil veliko teže, tehta manj kot 110 kilogramov, kar se ni zgodilo že vse od leta 2014. "V preteklosti sem v vseh pripravah na dvoboje premetaval uteži, želel malodane dvigniti hišo, zdaj pa sem svoje telo spravil v stanje, ko lahko začnem raziskovati tako imenovano sladko znanost. Udarjam, kot brcne konj," svojo izgubo težo zagovarja angleški junak, v veliko boljšem fizičnem stanju pa je tudi Američan, ki bo zdaj še hitrejši in gibljivejši, kot je bil junija v slovitem Madison Square Gardnu.

Soočenje borcev po zadnji novinarski konferenci:

Poznavalci menijo, da bo ravno hitrost rok tista, ki bo tehtnico spet nagnila na stran Ruiza, a z vsemi nevarnostmi je seznanjen tudi Joshua, ki je v pripravi na dvoboj za nasvet prosil tudi Vladimirja Klička. "Z jabom ga bom oddaljil od sebe in opravil svoj posel. Ne bom pustil, da mi pasovi spet spolzijo skozi prste. V teh mesecih je bilo težko, a pripravljeni smo, da se vrnemo tja, kamor pripadamo," pravi Joshua.

Fotoutrinki z odprtega treninga:

Američan, ki je šokiral Lewisa

Ameriški boksar Hasim Rahman, ki je leta 2001 po zmagi z nokavtom nad slovitim Lennoxom Lewisom podobno kot Ruiz šokiral boksarski svet, tudi na drugem dvoboju ne vidi veliko možnosti za Joshuo. "Če bi bil v Joshuovem kotu, bi mu svetoval taktiko, ki si jo je posluževal Kličko - jab in hitro v varen objem Ruiza, vseeno pa ne vidim drugega kot zmage Ruiza. Izguba teže pomeni, da je Joshua izgubil mišice. To bi ga lahko pokopalo. Edina priložnost za zmago je, če se bo boksalo vseh 12 rund. Joshua ima nekaj možnosti z zmago na distanco, a če ga Andy zadane, bo vsega hitro konec," je za BBC dejal Rahman.

Glede na to, da tako eden kot drug napovedujeta konec še pred 12. rundo, bi lahko sklepali, da bo še vedno okrogli Američan spet tisti, ki bo dvignil roke. A počakajmo. Resnično nas čaka boksarska poslastica, ki je ne gre zamuditi. Dvoboj bo na sporedu v soboto okoli 22. ure po srednjeevropskem času.

