Trump je danes prispel v Savdsko Arabijo na svoj prvi uradni obisk v tujini v drugem predsedniškem mandatu. Sprejel ga je prestolonaslednik in dejanski voditelj države Mohamed bin Salman.

Washington in Rijad sta se po navedbah Bele hiše ob tej priložnosti dogovorila o savdskih naložbah v ZDA v višini 600 milijard dolarjev (538 milijard evrov). Med izstopajočimi posli je savdski nakup ameriškega orožja v vrednosti 142 milijard dolarjev, ki ga je Bela hiša označila kot največjega v zgodovini.

Naložbe tudi v tehnologijo

Savdsko podjetje DataVolt je napovedalo naložbe na področju umetne inteligence v višini 20 milijard dolarjev, ameriški tehnološki velikan Google pa vlaganja v Savdski Arabiji. To je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozitiven znak za zalivsko monarhijo, ki je v preteklosti večkrat ostala brez dostopa do najnaprednejših tehnologij podjetij iz ZDA.

Med podjetji, ki bodo del okrepljene trgovinske izmenjave, se med drugim omenjajo tudi tehnološki velikani AMD, Uber in Oracle ter niz ameriških gradbenih, energetskih in zdravstvenih podjetij.

Po Trumpovem mnenju si ZDA od obljubljenih naložb lahko obetajo dva milijona delovnih mest.

Od kod bodo vzeli denar?

Po navedbah dpa sicer ni jasno, ali bo lahko Savdska Arabija izpolnila vse obljube, saj se z energenti bogata država zaradi nižjih cen nafte sooča s proračunskim primanjkljajem.

Znesek 600 milijard dolarjev naložb in trgovinskih poslov z ZDA v prihodnjih štirih letih je bin Salman napovedal že nekaj dni po Trumpovi inavguraciji januarja letos.

Ameriški predsednik bo iz Rijada odpotoval v Katar in zatem do petka obiskal še Združene arabske emirate. Savdsko Arabijo je Trump kot prvo državo obiskal že med svojim prvim mandatom, kar je v nasprotju s tradicijo ameriških predsednikov v zadnjih desetletjih, ki so ponavadi najprej obiskali Združeno kraljestvo, Kanado ali Mehiko.