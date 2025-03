Volodimir Zelenski prispel v Riad. To je njegov predlog. #video

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes, dan pred pogovori predstavnikov ZDA in Ukrajine v savdski Džedi, dejal, da si njegova država želi miru in da je Rusija edini razlog za nadaljevanje vojne. Na torkovih pogovorih delegacij obeh držav naj bi Kijev po ukrajinskih navedbah predlagal prekinitev ognja z Rusijo v zraku in na morju.

Glavni poudarki dneva:



17.35 Ukrajinski predsednik prispel v Savdsko Arabijo

15.32: V primeru izklopa Starlinka lahko tudi EU Ukrajini zagotovi satelitsko podporo

11.38 Moskva: Ta teden ne bo srečanj med ZDA in Rusijo

10.27 Volodimir Zelenski odhaja v Savdsko Arabijo

17.35 Ukrajinski predsednik prispel v Savdsko Arabijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je popoldne prispel v Riad, kjer se je sestal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. V torek naj bi se delegacija, ki jo vodi Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskega, srečala z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem in drugimi visokimi uradniki Bele hiše.

"Ukrajina si prizadeva za mir že od prve sekunde vojne in vedno smo govorili, da je edini razlog, da se vojna nadaljuje, Rusija," je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.

Ukrajinska stran bo na pogovorih predlagala prekinitev ognja v zraku in na morju z Rusijo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani ukrajinski uradnik.

"Imamo predlog za prekinitev ognja v zraku in na morju, ker so to možnosti, ki jih je preprosto vzpostaviti in spremljati ter je z njimi mogoče začeti," je pojasnil uradnik.

Zelenski je predlog za dosego miru v Ukrajini, ki predvideva prekinitev ognja v zraku in na morju, predstavil že tudi voditeljem članic EU na izrednem vrhu v Bruslju prejšnji teden.

Kijev je zavezan "konstruktivnemu dialogu", a hkrati želi, da se njegovi interesi upoštevajo, je pred prihajajočimi pogovori dejal Zelenski, ki je izrazil prepričanje, da bo srečanje v Džedi "produktivno". "Upamo na rezultate, tako v smislu približevanja miru kot nadaljnje podpore," je dodal.

Kijev že lep čas poziva k pravičnemu in trajnemu miru, hkrati pa zahteva varnostna jamstva, ki bi Rusijo odvrnila od tega, da bi še kdaj napadla Ukrajino.

Kot je dejal ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff, ki se bo srečal z ukrajinskimi predstavniki, je namen pogovorov "določiti okvir za mirovni sporazum in začetno prekinitev ognja" med Rusijo in Ukrajino, poroča AFP. Pogovorov v Džedi se bo udeležil tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio, so potrdili v State Departmentu.

Rubio je danes prav tako prispel v Džedo, na vprašanje, ali lahko Ukrajina pričakuje, da bo spet začela prejemati vojaško pomoč ZDA, pa je odgovoril, da je to nekaj, kar bi lahko rešili. "Očitno bo to, kar se bo zgodilo jutri, ključnega pomena za to," je dejal Rubio.

Torkovo srečanje ukrajinskih in ameriških predstavnikov bo prvo po ponesrečenem obisku Zelenskega v Beli hiši prejšnji mesec, ko je pred kamerami izbruhnil prepir med njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Washington je od takrat prekinil vojaško pomoč in izmenjavo obveščevalnih podatkov Ukrajini, Kijev pa poskuša zdaj popraviti odnose s Trumpom, ki je od nastopa položaja spremenil politiko do Moskve.

Kremelj je danes dejal, da ne pričakuje posebnih ali konkretnih rezultatov od pogovorov v Džedi. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova pravzaprav vsi od Kijeva želijo slišati, da je pripravljen na mir, poroča AFP.

Savdska Arabija je prejšnji mesec že gostila pogovore ameriške in ruske delegacije, na katerih so govorili o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, pa tudi o Ukrajini.

15.32: V primeru izklopa Starlinka lahko tudi EU Ukrajini zagotovi satelitsko podporo

Evropska unija lahko Ukrajini zagotovi satelitsko podporo, če bi to ob morebitnem izklopu satelitskega omrežja Starlink potrebovala, so danes pojasnili na Evropski komisiji. Trenutno se sicer zdi, da to ni potrebno, so navedli v luči spora med lastnikom Starlinka Elonom Muskom in poljskim zunanjim ministrom Radoslawom Sikorskim.

Foto: omrežje X "EU oziroma njene države članice imajo ustrezne zmogljivosti, da bi lahko na področju povezljivosti zagotovile podporo Ukrajini, če bi to potrebovala v primeru izklopa (Starlinka). Vendar pa se glede na zadnjo izmenjavo mnenj zdi, da to ni potrebno," je pojasnil tiskovni predstavnik komisije Thomas Regnier.

Kot je povedal že v začetku preteklega tedna, EU vzpostavlja mrežo GOVSATCOM, v kateri zbirajo obstoječe satelitske zmogljivosti držav članic, na voljo pa bodo tudi tistim, ki jih nimajo. Zanimanje za uporabo mreže GOVSATCOM, ki naj bi jo vzpostavili še letos, je izrazila tudi Ukrajina.

Ukrajinska vojska se od začetka ruske agresije zanaša na Starlink, ki olajšuje komunikacijo na težje dostopnih območjih. Foto: Reuters Po navedbah Regnierja bo GOVSATCOM nudil podporo pri varni komunikaciji oziroma povezljivosti. EU bi lahko zagotovila tudi vojaške satelitske zmogljivosti, a bi bilo treba za to skleniti pogodbe z zasebnimi podjetji.

V ta namen sicer EU vzpostavlja tudi lastno satelitsko omrežje Iris2, ki pa naj bi bilo operativno šele leta 2030. GOVSATCOM je torej neke vrste prehodna rešitev.

Na komisiji sicer spora med Muskom in Sikorskim niso želeli komentirati. Musk se je v nedeljo v eni od številnih izmenjav mnenj z uporabniki svoje platforme branil očitkov glede domnevne prizanesljivosti do ruskega predsednika Vladimirja Putina v zvezi z vojno v Ukrajini, pri čemer je izpostavil pomen omrežja Starlink za ukrajinske sile.

Poljski zunanji minister je Muskove besede razumel kot grožnjo o izklopu omrežja Starlink in zato poudaril, da za to storitev za Ukrajino plačuje poljska vlada. Če se Muskovo vesoljsko podjetje SpaceX izkaže kot nezanesljiv partner, bodo po njegovih besedah prisiljeni najti novega ponudnika.

V spor se je nato vpletel še ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki je poudaril, da nihče ni zagrozil z izklopom omrežja, ter Sikorskega pozval, naj se raje zahvali za Starlink, brez katerega da bi bile ruske sile že na meji s Poljsko.

Ukrajinska vojska se od začetka ruske agresije zanaša na Starlink, ki olajšuje komunikacijo na težje dostopnih območjih. Kijev je od spremembe oblasti v ZDA pod vse večjim pritiskom, naj vendarle pristane na kompromis z Rusijo, ki po drugi strani ne skriva svojega zadovoljstva nad Trumpovimi željami za dosego miru.

11.38 Moskva: Ta teden ne bo srečanj med ZDA in Rusijo

CNN je poročala, da bodo imele ZDA ta teden ločena srečanja z ukrajinskimi in ruskimi uradniki v Savdski Arabiji. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v pogovoru z rusko novinarsko agencijo Tass zavrnila te navedbe. Zatrdila je, da za teden niso načrtovana nobena srečanja med ZDA in Rusijo.

10.27 Volodimir Zelenski odhaja v Savdsko Arabijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes pogovarjal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom v Riadu, v torek pa se bo delegacija, ki jo vodi Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskega, srečala z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem in drugimi visokimi uradniki Bele hiše. Zelenski se pogajanj, ki bodo v kraju Džeda, ne bo udeležil, piše britanski medij The Guardian.

Ukrajinska stran bo najverjetneje predlagala mirovni načrt, ki ga je prejšnji teden začrtal Zelenski. Ta načrt vključuje ustavitev napadov z brezpilotnimi letalniki in raketami ter prekinitev vojaških dejavnosti v Črnem morju. Za zdaj ruski predsednik Vladimir Putin ni pokazal zanimanja za prekinitev ognja.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je optimističen glede prihajajočih pogovorov med ZDA in Ukrajino v Džedi.

V Riadu v Savdski Arabiji sta se 18. februarja letos že srečali ameriška delegacija pod vodstvom ameriškega zunanjega ministra Rubia in ruska delegacija pod vodstvom ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.



Če so se odnosi med ZDA in Rusijo v zadnjih tednih otoplili, pa so se po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo poslabšali odnosi med ZDA in Ukrajino. Zapleta se glede ameriških zahtev po izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev, ukrajinsko-ameriški odnos pa je padel na najnižjo raven zaradi javnega prepira med Zelenskim ter Trumpom in ameriškim podpredsednikom J. D. Vanceom v Ovalni pisarni Bele hiše.



Američani tako Ukrajincem niso več pošiljali ameriške vojaške pomoči in svojih obveščevalnih podatkov, kar je oslabilo njihovo obrambo pred ruskimi raketnimi napadi, pa tudi zadalo velik udarec ukrajinski uporabi raket daljšega dosega za napade na ruske vojaške cilje. Trump, ki hitro spreminja svoja stališča, zdaj trdi, da bo spet obnovil pošiljanje ameriških obveščevalnih podatkov.