V ZDA odmeva domnevni prepir ministrov z Muskom, Trump vse zanika

Trump je po omenjeni vladni seji sicer prvič doslej javno omejil Muskova pooblastila glede odpuščanj in je izjavil, da odločitve o tem sprejemajo ministri, Musk pa lahko daje zgolj priporočila. Dodal je še, naj pri odpuščanjih uporabijo skalpel in ne sekire, da ne bi ostali brez najboljših ljudi.

Časnik New York Times je poročal, da se je Musk na seji zaradi odpuščanj glasno prepiral z državnim sekretarjem Marcom Rubiom in ministrom za promet Seanom Duffyjem, Trump pa je to poslušal in občasno stopil na stran enega, drugega ali tretjega.

"Elon se dobro razume z Marcom in oba opravljata fantastično delo. Nobenega prepira ni," je v petek novinarjem zagotovil Trump.

Trump pozval k umiritvi napetosti

New York Times je poročal, da je Musk Rubiu očital, da doslej ni še nikogar odpustil. Rubio, ki naj bi Musku zameril ohromitev agencije za mednarodni razvoj (Usaid), je nato sarkastično vprašal, ali naj ponovno zaposli 1.500 uslužbencev, ki so sprejeli ponudbo za zgodnjo upokojitev, da bi jih Musk lahko odpustil.

Milijarder naj bi v odzivu dejal, da je Rubio dober le za na televizijo, Trump pa je oba pozval k umiritvi napetosti in sodelovanju.

Duffy se je potem pritožil, da mu Doge odpušča nadzornike letalskega prometa ravno v času, ko se ZDA ubadajo s številnimi letalskimi nesrečami, kar je Musk označil za laž. Trump je potem Duffyju priporočil, naj nadzornike najema le z univerze MIT, ker da za te položaje potrebuje "genije".