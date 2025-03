Največji lažnivec na svetu o Zelenskem: Ko pride pravi šef, pa nosi obleko

Po družbenih omrežjih, predvsem na platformi X in Facebooku, je ponovno zaokrožila objava s fotografijo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki nosi formalna oblačila in se rokuje s Klausom Schwabom, ustanoviteljem Svetovnega gospodarskega foruma. Viri, ki jo širijo, med njimi je tudi daleč največji lažnivec na družbenem omrežju X, Zelenskega obtožujejo, da poslovno obleko nosi vpričo Schwaba, ki je pogost dežurni krivec podpornikov teorij zarote, ne pa tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in drugih svetovnih voditeljev. Gre sicer za manipulacijo - fotografija je nastala januarja 2020, več kot dve leti pred ruskim napadom na Ukrajino.

Zakaj Zelenski ne nosi več svečanih oblačil

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je od začetka vojne v Ukrajini znan tudi po tem, da se vseh uradnih dogodkov udeležuje v neformalnih oblačilih, ki so postala njegov zaščitni znak, po lastnih besedah pa jih nosi zaradi solidarnosti z ukrajinskimi vojaki, ki se na fronti borijo proti ruskim silam.

Oprava Zelenskega se je v soju žarometov ponovno znašla prejšnji konec tedna, ko so mu po razgreti razpravi z Donaldom Trumpom in J. D. Vanceom v Beli hiši, ki se je končala brez sklenitve dogovora o redkih zemljah, kritiki očitali, da tudi z izbiro oblačil instituciji predsednika ZDA ni pokazal dovolj spoštovanja.

Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v Beli hiši v petek med razpravo, ki je sprva sicer potekala v razmeroma spravljivem tonu, močno sporekla. V prerekanju je sodeloval tudi podpredsednik ZDA J. D. Vance, ki je Zelenskemu očital, da ni pokazal dovolj hvaležnosti za ameriško pomoč Ukrajini. Foto: Reuters

Očitke na račun Zelenskega in njegove polo majice s tremi gumbi, ki so prihajali tudi z vrha ameriške politike, so pretekli konec tedna izkoristili tudi kritiki Ukrajine in podporniki Rusije na družbenih omrežjih.

Med drugim se je ponovno začela širiti trditev s fotografijo Zelenskega v poslovni obleki in s pripisom, da se ukrajinski predsednik lepo obleče za določene druge posameznike, predsedniku ZDA pa ne izkaže takšnega spoštovanja.

Največji lažnivec na družbenem omrežju X se je spet zlagal

To trditev sta med drugim objavila uporabnik družbenega omrežja X z vzdevkom Concerned Citizen (Zaskrbljeni državljan), teoretik zarot o skoraj vseh polpreteklih dogodkih, ki je znan po tem, da je med več sto milijoni uporabnikov platforme posameznik z daleč največjim številom prejetih Opomb skupnosti, ki opozarjajo, da se je uporabnik zlagal oziroma širil neresnice ali polresnice (vir), in britanski politični aktivist Oli London, znan po nenavadnih plastičnih operacijah. Obe objavi je videlo več milijonov uporabnikov, razširile pa so se tudi na družbeno omrežje Facebook.

Objavi imata več milijonov ogledov in na desettisoče delitev. Foto: Posnetek zaslona

Concerned Citizen oziroma Zaskrbljeni državljan je ob fotografiji cinično pripisal, da se Zelenski vselej lepo obleče, ko "sreča svojega pravega šefa".

Fotografija Volodimirja Zelenskega v družbi Klausa Schwaba, ustanovitelja Svetovnega gospodarskega foruma, ki ga nekateri že leta označujejo za vplivnega strica iz ozadja in ga vpletajo v številne teorije zarote, je sicer nastala januarja 2020 v Davosu v Švici - več kot dve leti pred ruskim napadom na Ukrajino, po katerem je Zelenski do nadaljnjega v omaro pospravil formalna oblačila.

Fotografija, s katero manipulirajo podporniki Rusije in teoretiki zarot, je bila na platformi za deljenje fotografij Flickr objavljena 22. januarja 2020. Foto: Flickr / Posnetek zaslona

Oba zgornja zapisa sta šele en dan po objavi vendarle prejela Opombo skupnosti (Community Note), ki druge uporabnike opozarja na neresničnost navedb.

Ni bilo prvič

Manipulativna objava s fotografijo Zelenskega v formalni opravi je sicer že krožila po družbenih omrežjih, kot sta nekdanji Twitter in Instagram. Kritiki Zelenskega in podporniki Rusije so jo delili že konec leta 2022, tudi slovenski:

Foto: Posnetek zaslona

Trump je Zelenskega že videl v poslovni obleki

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sicer že srečal tudi v formalni opravi, a seveda pred ruskim napadom na Ukrajino.

To je prizor z njunega srečanja v New Yorku septembra 2019, ko je Trump opravljal svoj prvi mandat predsednika ZDA, Zelenski pa je bil takrat predsednik Ukrajine šele nekaj več kot štiri mesece.

Volodimir Zelenski in Donald Trump septembra 2019 v New Yorku Foto: Reuters