Oboževalec skupine BTS z 18 operacijami postal "Korejec" #video

Britanec Oli London je tako obseden s korejsko pop senzacijo BTS in njenim članom Park Jiminom, da se je odločil, da tudi sam postane Korejec. To mu je uspelo s pomočjo 18 plastičnih operacij in zdaj se lahko končno poistoveti s korejsko skupnostjo, pravi. "Končno sem Korejec, tako zelo sem srečen. V napačnem telesu sem bil ujet osem let. Najhujši občutek na svetu je, če ne moreš biti to, kar si. A končno sem Korejec in sem lahko to, kar sem."

"Morda me bodo zdaj bolj sprejemali, ker imam ta 'videz'. Morda bodo ljudje sklepali, da sem pravi Korejec, kar bi me zelo osrečilo. Lahko se vidi, kako ljubim njihovo kulturo," je pojasnil in dodal, da se je za to skrajno potezo odločil zato, ker tako obožuje Južno Korejo.

Ni pozabil omeniti niti svojega idola, 25-letnega Jimina, in ob tem dejal, da upa, da je ta ponosen nanj. "Jimin je moj ultimativni idol in prepričan sem, da bo ponosen, ker sem zdaj videti tako kot on. Imam njegove oči, njegove korejske oči, ki so tako zelo lepe. Tako zelo sem zadovoljen s svojim novim videzom in komaj čakam, da otekline povsem izginejo."

To je Oli:

To pa njegov idol Jimin:

Slavna kirurga zavrnila njegovo prošnjo

Med prestajanjem preobrazbe je leta 2019 obiskal tudi slavna plastična kirurga Paula Nassifa in Terryja Dubrowa, zvezdnika resničnostnega šova Zavoženo, ki rešujeta ekstremne primere, a sta znana po tem, da ne odobravata operacij, ki niso potrebne in si jih posamezniki želijo zaradi obsedenosti. Tako sta zavrnila Olijevo željo po operaciji nosu, češ da je "zelo nevarna".

A Oli je, kot kaže, vseeno našel kirurge, ki so upoštevali njegovo željo, da bi bil videti kot pop zvezdnik.

Zdaj se počuti kot Korejec, že prej pa se je označil za nebinarno osebo. Želi, da se ga naslavlja z zaimkom they, ki v angleščini velja za spolno nevtralnega. Medtem ko so številni to sprejeli, pa imajo težave s tem, da hoče biti Korejec, in njegovo spremembo označujejo za neprimerno in žaljivo do korejske kulture. "Norčuje se tako iz transljudi kot tudi iz Korejcev," se glasi eden od komentarjev, drugi pa: "Žal mi je, da si moral spremeniti svoj obraz, da se boš počutil ljubljenega, a to še ne pomeni, da si Korejec."

