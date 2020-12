Da zvezdnikom ne bi bilo treba v vojsko, je država spremenila zakon #video

Do konca novembra je v Južni Koreji veljal zakon, da morajo vsi polnoletni in opravilno sposobni moški do 28. leta starosti odslužiti dve leti vojaške obveznosti. V torek pa je parlament sprejel spremembo in rok prestavil na 30. leto starosti.

Razlog za to je precej neobičajen: s tem so vrsti glasbenih zvezdnikov, med njimi tudi svetovno uspešni skupini BTS, omogočili, da s služenjem vojaškega roka nekoliko počakajo.

BTS, korejska fantovska zasedba, ki je obnorela svet. Foto: Reuters

Odločitev za spremembo zakona so upravičili s pojasnilom, da ti glasbeni superzvezdniki podpirajo kulturni ugled in gospodarstvo Južne Koreje.

Če zakona ne bi spremenili, bi moral Jin, najstarejši član BTS, ki bo ta petek praznoval 28. rojstni dan, praktično takoj v vojsko, in to ravno v času, ko skupina žanje največje mednarodne uspehe do zdaj. S skladbo Dynamite so se namreč prvič uvrstili na prvo mesto Billboardove glasbene lestvice in kot prva K-pop zasedba osvojili nominacijo za grammyja.

Jin, najstarejši član skupine BTS, bo v petek dopolnil 28 let, kar je bila po prejšnjem zakonu najvišja starost za začetek služenja obveznega vojaškega roka. Foto: Reuters

Do zdaj so sicer v Južni Koreji nekaterim vrhunskim športnikom in klasičnim glasbenikom dovolili, da so se služenju vojaškega roka povsem izognili, pop zvezdnikom pa tega privilegija še niso podelili.

