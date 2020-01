Korejska superzvezdniška skupina BTS je v okviru promocij svojega četrtega studijskega albuma Map of the Soul: 7 v preteklem tednu izdala videospot za singel Black Swan, v katerem nastopajo slovenski plesalci. Umetniški film, ki si ga je do danes ogledalo več kot 24 milijonov ljudi, povezujeta močna instrumentalna izvedba pesmi in čudovita plesna koreografija, pod katero sta se podpisala Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia, ustanovitelja MN Dance Company. Kot pravita, si takšnega uspeha nista predstavljala, a ju veseli, da je plesna izvedba dobila izjemno pozitiven odziv.

Medtem ko ves svet že nestrpno pričakuje izid četrtega studijskega albuma K-pop zvezdnikov BTS, se je sedemčlanska fantovska zasedba tokrat odločila, da bodo pred izdajo vodilnega singla postregli z mesecem in pol trajajočim projektom Connect, ki povezuje pet svetovnih metropol – Seul, New York, London, Berlin in Buenos Aires – in v okviru katerega so umetnikom z vsega sveta ponudili platformo za promoviranje svojih umetniških dejavnosti.

Projekt, nad katerim so oboževalci navdušeni, pa je hkrati vpet v pozitivno sporočilnost in seznanitev o različnih umetniških formah mlajših generacij.

Zgodbo prepleta močna simbolika

In če so oboževalci pričakovali, da bodo v prvem videospotu, imenovanem Black Swan, nastopili člani skupine RM, Jin, Suga, J-Hope, Taehyung, Jimin in Jungkook, so se močno ušteli.

Album bo uradno izšel 28. februarja. V prednaročilnem obdobju, ki je trajal šest dni, je album naročilo že več kot 3,42 milijona oboževalcev. Foto: Reuters

Glavni akterji v videospotu so namreč slovenski plesalci iz vrst MN Dance Company, ki ob instrumentalni izvedbi in obarvanih podtonih trap glasbe skozi ples pripovedujejo zgodbo o stiski in strahovih, s katerimi se spoprijemamo, ko poskušamo izpolniti osebne ambicije in pričakovanja.

"Vsi se kdaj ustrašimo, da s svojim delom morda ne bomo več zmogli izpolniti pričakovanj. V primeru BTS je to področje glasbe, v najinem pa je to ples. Kot umetnik nenehno stremiš k popolnosti in kljub vloženemu trudu se lahko zgodi, da na tej poti izgubiš navdih in veselje do ustvarjalnosti. Le če ostaneš zvest sebi, lahko te dileme prebrodiš," pripovedujeta Michal in Nastja, koreografa, ki sta zasnovala umetniški film.

Nastja in Michal sta se šolala na eni izmed najprestižnejših plesnih akademij na svetu Codarts Rotterdam Dance Academy. Lani sta praznovala deseto obletnico skupnega plesnega ustvarjanja pod imenom MN Dance Company. Foto: Davide Blasini

Navdih za ples sta plesna umetnika črpala kar iz besedila skladbe, saj, kot pravita, se s to tematiko lahko na nek način vsi poistovetimo. "V koreografijo sva skozi neverbalno govorico telesa želela prenesti občutenje vsebinskega koncepta pesmi – strahove in občutke ujetosti – in izraziti, na kakšen način to stisko premagati," pojasnjuje Michal in dodaja, da sta pri tem uporabila koreografske elemente, kot so sence, ki simbolizirajo osebne strahove, in krila, ki služijo kot simbol osvobojenosti.

"Plesno zgodbo so nato dodatno obogatile tudi vizualne podobe, kot so kletka, kot metafora za utesnjenost in poskus odrešitve, ter pobeg in stopnice, ki predstavljajo pot v globino samega sebe," še izpostavi plesalec.

Poleg močne artistične konotacije, ki spremlja njihovo vrnitev na glasbeno sceno, bodo fantje vse do 28. februarja, ko izide tudi uradni singel iz studijskega albuma, postregli že z zanje ustaljenimi vsebinami, kot so konceptualne fotografije, napovedniki singlov in uradni seznam vseh pesmi. Foto: Reuters

Z njimi stopili v stik kar iz založbe

O odličnosti in umetniški globini slovenskih plesalcev priča tudi dejstvo, da so z njimi stopili v stik kar iz glasbene agencije Big Hit Entertainment, ki zastopa fantovsko skupino. "Sodelovanje se je zgodilo povsem nepričakovano. V oktobru so z nama stopili v stik iz korejske založbe in izrazili željo po sodelovanju," pojasnjuje Michal.

"Pravzaprav niti ne veva, kako so naju našli. Lahko samo predvidevava, da so naleteli na naš kanal na YouTubu MN Dance Company, kjer objavljava posnetke najinih koreografskih storitev – med drugimi tudi celovečerne predstave," pa meni Nastja.

Ob deseti obletnici skupnega sodelovanja se bo 31. marca v Cankarjevemu domu v Ljubljani odvila predstava DE-SET. Foto: Urška Boljkovac

Ko jima je založba že ob prvem stiku predstavila koncept o umetniškem filmu, sta Slovenca privolila v sodelovanje. Korejska stran jima je nato poslala posnetek glasbe in besedilo pesmi ter izrazila željo po umetniški koreografiji, ki naj bi slonela na sodobnem plesu. "Pri ustvarjanju sva imela proste roke in koreografija je izključno najino avtorsko delo," še dodaja Michal.

O Slovencih so poročali svetovni mediji

Kot pravita, se je vse skupaj odvilo zelo hitro. "Oblikovala sva ples in izbrala plesalce, nato vse skupaj posnela in poslala agenciji, ki je bila navdušena nad najino stvaritvijo," pripoveduje Nastja.

Umetnika sta vlogo nastopajočih zaupala plesalcem, ki se izobražujejo v okviru njunega rednega plesnega izobraževalnega programa v Novi Gorici. Poleg Nastje v filmu nastopajo še Luka Vodopivec (osrednja vloga), Noemi Capuano, Matija Mačus, Eva Podlogar, Gabriel Vassilli Biondini in Meta Konjedic.

To so plesalci, ki so sodelovali v umetniškem filmu. Foto: Urška Boljkovac

Konec decembra so film dva dneva snemali v zapuščenem trgovskem centru v Los Angelesu, ki je po mnenju Nastje v popolnosti ustrezal tako koreografiji kot tematiki. Luč sveta pa je na spletu ugledal 17. januarja letos.

In ker so fantje trenutno najbolj popularna skupina na svetovni glasbeni sceni, niti ne preseneča dejstvo, da so se o mojstrski koreografiji razpisali vsi večji svetovni mediji, od BBC, CNN, Billboarda, Rolling Stone, Dance Magazine do drugih. Kljub temu pa koreografa ostaja skromna. "Uživava v umetniškem ustvarjanju, in če bo ta film predstavljal odskočno desko v najini karieri, bova seveda presrečna," pravita.