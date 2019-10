Zvezdniki o kontroverznem koncertu v Savdski Arabiji: Če nas želijo videti, bomo šli tja

"Ne morem reči, da je bila odločitev za koncert lahka," je za The Hollywood Reporter dejal eden od članov skupine RM (njegovo pravo ime je Kim Nam Džun), "a dobili smo uradno vabilo. Že nekaj časa nismo nastopali na Bližnjem vzhodu."

Foto: Getty Images "Če nas ljudje v nekem kraju želijo videti, bomo šli tja. Tako čutimo," je dodal njegov kolega Jimin.

Da bodo 11. oktobra nastopili v Riadu, prestolnici Savdske Arabije, so BTS naznanili letos poleti in se zaradi tega znašli pod plazom kritik, poroča CNN. Njihovi oboževalci so opozarjali na popolno nasprotje med sloganom "Love Yourself" (Imejte se radi), kot so BTS poimenovali svojo koncertno turnejo, in savdsko kriminalizacijo istospolnih razmerij.

Le teden pred tem, ko so BTS napovedali nastop v Savdski Arabiji, je ameriška raperka Nicki Minaj sporočila, da odpoveduje načrtovani koncert v tej državi, ker podpira pravice žensk, skupnosti LGBTQ in svobodo izražanja.

