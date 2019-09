Savdska Arabija uvaja turistične vizume

V Savdsko Arabijo bodo lahko po novem brez predhodno pridobljenega vizuma potovali državljani 49 držav. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bodo med njimi tudi državljani Nemčije. Katere so še druge države, za zdaj ni jasno. Preostale podrobnosti glede turističnih vizumov naj bi Riad objavil danes zvečer. Po poročanju portala Al Arabija bo cena turističnega vizuma 80 dolarjev.

Zrahljali bodo pravila glede obiskovalk

Riad bo obenem zrahljal tudi pravila glede obiskovalk. Tem ne bo treba nositi abaje, ki pokriva celotno telo in ki jo morajo v javnosti nositi Savdijke, bodo pa morala njihova oblačila biti "preprosta", so sporočile savdske oblasti, pri čemer podrobnosti niso navedle. Prav tako ne bo več omejitev za ženske, ki v kraljevino potujejo brez spremstva, poroča britanski BBC.

Arabsko gospodarstvo želijo pripraviti na obdobje po nafti

Zagon turizma v državi je eden od glavnih projektov prestolonaslednika Mohameda bin Salmana v okviru njegovega reformnega programa, poimenovanega vizija 2030. Namen programa je pripraviti največjo arabsko gospodarstvo na t. i. obdobje po nafti.

Odločitev o uvedbi turističnih vizumov je Savdska Arabija sprejela le dva tedna po uničujočih napadih na savdsko naftno infrastrukturo, za katere so ZDA odgovornost pripisale Iranu in ki so pretresli svetovni energetski trg ter prebudili bojazni o širšem konfliktu v regiji.

Privabiti želijo sto milijonov tujih in domačih turistov.

"Odprtje Savdske Arabije tujim turistom je zgodovinski trenutek za našo državo," je povedal prvi mož savdskega turizma Ahmed Al Hatib in dodal, da bodo obiskovalci presenečeni "pred zakladi", ki jih lahko ponudi Savdska Arabija, "petimi znamenitostmi, ki so na seznamu Unescove svetovne dediščine, pisano lokalno kulturo in presenetljivo naravno lepoto".

Do leta 2030 namerava Savdska Arabija na leto privabiti sto milijonov tujih in domačih turistov.

Savdska Arabija je bila za turiste do zdaj dokaj zaprta država. Vizume so običajno izdali zgolj za kratka poslovna potovanja, verske romarje ali obiskovalce, ki imajo sorodnike v Savdski Arabiji. Določeni kraji bodo sicer tudi po novem ostali zaprti za turiste. Nemuslimanski gostje tako še naprej ne bodo smeli obiskati muslimanskih svetih mest Meka in Medina.



Konservativna kraljevina je sicer pod prestolonaslednikom bin Salmanom sprejela tudi nekaj drugih odločitev, ki rahljajo stroga muslimanska pravila. V začetku meseca je Riad odločil, da lahko ženske, starejše od 21 let, pridobijo potni list in v tujino potujejo brez moškega "varuha". Junija lani so Savdijke dobile pravico, da vozijo.