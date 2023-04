Popzvezdnika našli mrtvega, imel je le 25 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri le 25 letih je umrl Moonbin, član priljubljene korejske fantovske skupine Astro. V njegovem stanovanju v prestižni seulski soseski Gangnam ga je neodzivnega našel njegov menedžer.

Seulska policija je sporočila, da si je glasbenik najverjetneje vzel življenje, a morajo pred uradno potrditvijo dokončati preiskavo. Iz njegove založbe Fantagio so medtem prek Instagrama sporočili: "Moonbin nas je zapustil in postal zvezda na nebu. Žal nam je, da te naša ljubezen ni mogla obvarovati."

Foto: Reuters

Dodali so, da je mladi popzvezdnik vedno "oboževal in cenil svoje oboževalce", ter javnost pozvali, naj se vzdrži "špekulacij in zlobnega poročanja", medtem ko njegova družina žaluje.

