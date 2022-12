Konec nekega obdobja: v vojsko odšel prvi od zvezdnikov BTS

Jin, s 30 leti najstarejši član zvezdniške skupine BTS, je danes prispel v južnokorejsko vojaško bazo Yeoncheon blizu meje s Severno Korejo, kjer je začel s služenjem obveznega vojaškega roka. V tej bazi bo prestal osnovno urjenje, ki bo trajalo pet tednov, po tem se bo pridružil eni od enot, ki so nameščene ob meji s Severno Korejo, poroča BBC.

Pred tem je prestal tudi klasično vojaško preobrazbo in ostal brez svoje skrbno urejene pričeske. Fotografijo s sveže ostriženo glavo je objavil na družbenih omrežjih in ob tem pripisal, da je videti bolje, kot je pričakoval.

Jin pred in po preobrazbi z brivskim strojčkom Foto: Instagram/Twitter

V vojaško bazo, kjer je začel urjenje, ga je pripeljala karavana šestih blindiranih kombijev, pred vhodom pa se je zbrala množica njegovih oboževalcev, čeprav jih je pred tem prek družbenih omrežij pozval, naj ne prihajajo tja.

Prav tako se je pred vhodom v bazo nagnetlo ogromno novinarskih ekip, ki so želele posneti prelomni trenutek skupine BTS, enega najuspešnejših korejskih izvoznih artiklov. Skupina namreč vsaj do leta 2025 ne bo delovala, saj mora po Jinu vojaških rok odslužiti še njegovih šest mlajših kolegov.

Južnokorejske oblasti so sicer leta 2020 spremenile zakon o obveznem služenju vojaškega roka, da članom skupine BTS takrat še ni bilo treba v vojsko. Do takrat je namreč veljal zakon, da morajo vsi polnoletni in opravilno sposobni moški do 28. leta starosti odslužiti dve leti vojaške obveznosti, nato pa so rok prestavili na 30. leto starosti.

Odločitev za spremembo zakona so upravičili s pojasnilom, da ti glasbeni superzvezdniki podpirajo kulturni ugled in gospodarstvo Južne Koreje. Takrat se je namigovalo celo, da bi se lahko člani BTS izognili služenju vojaškega roka, kar so že dovolili nekaterim vrhunskim športnikom in klasičnim glasbenikom, a se to ni zgodilo.

