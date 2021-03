Popzvezdniki glasno in odločno: Prenehajte sovražiti Azijce #video

Korejski popzvezdniki BTS so javno obsodili rastoči val nasilja in diskriminacije nad Azijci ter ob tem razkrili, da se s stereotipnimi opazkami in žalitvami pogosto srečujejo tudi sami.

"Spomnimo se trenutkov, ko so nas diskriminirali, ker smo Azijci. Brez razloga so nas obkladali z žaljivkami in se norčevali iz našega videza. Spraševali so nas celo, zakaj govorimo angleško, če smo Azijci," so v izjavi za javnost, objavljeni na Twitterju, zapisali člani južnokorejske glasbene senzacije BTS.

S to izjavo so se odzvali na vse več primerov nasilja in diskriminacije nad Azijci predvsem v ZDA, kjer se je število sovražnih dejanj nad ljudmi azijskega rodu lani povečalo za več kot dvakrat. Nasilje nad Azijci se nadaljuje tudi letos, med drugim je bilo v strelskem pohodu na masažne salone, ki se je sredi marca zgodil v Atlanti, med osmimi smrtnimi žrtvami kar šest Azijk.

"Težko je pojasniti, kako boli, če postaneš tarča sovraštva in nasilja iz takšnega razloga," so zapisali južnokorejski zvezdniki, "svoje izkušnje težko primerjamo z dogodki zadnjih nekaj tednov, a smo se že ob njih počutili nemočno in manjvredno."

Foto: Reuters

"To dogajanje je nemogoče ne povezati z našo azijsko identiteto," so poudarili ter dodali, da so dolgo razmišljali in razpravljali, kako oblikovati sporočilo, ki ga želijo poslati svetu.

"Toda jasno je, kaj moramo povedati: smo proti rasni diskriminaciji. Obsojamo nasilje," so zapisali, "jaz, ti in vsi mi skupaj imamo pravico biti spoštovani."

BTS so lani poleti odločno podprli tudi gibanje Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter) in mu donirali milijon ameriških dolarjev. Kot so takrat pojasnili, so se za to odločili, ker so tudi sami izkusili predsodke in diskriminacijo. "Predsodkov ne bi smeli tolerirati, zanje ne bi smelo biti prostora v svetu," so takrat izjavili.

Oglejte si še: