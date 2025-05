Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Savdski Arabiji začel svoj prvi uradni obisk v tujini po nastopu drugega mandata. V ospredju pogovorov v Rijadu, kjer se bo srečal s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, bo po napovedih krepitev sodelovanja na področju trgovine in naložb, na dnevnem redu pa bodo tudi mednarodnopolitična vprašanja.

ZDA in Savdska Arabija pripravljeni na podpis novih gospodarskih sporazumov

Po poročanju ameriških medijev naj bi se Trump in savdski gostitelji dogovorili o širitvi trgovinske izmenjave in skupnih naložbenih projektov. V okviru foruma se pričakuje podpis več pomembnih gospodarskih sporazumov. Namen srečanja je utrditev strateškega partnerstva med državama v luči globalnih geopolitičnih sprememb.

Regionalna vprašanja, ki jih Trump v Rijadu ne bo mogel prezreti

Trump se bo s savdskimi sogovorniki verjetno dotaknil tudi občutljivih regionalnih tem. Med ključnimi vprašanji so vojna v Gazi, odnosi z Iranom in položaj v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada. Pogovori bodo tako presegli zgolj gospodarsko sodelovanje in zajeli tudi varnostna vprašanja v regiji.

Obisk zalivskih držav kot znak usmerjenosti ameriške politike

V sredo se bo Trump udeležil srečanja voditeljev držav Perzijskega zaliva, nato pa bo obiskal še Katar in Združene arabske emirate. V nasprotju s preteklimi predsedniki ZDA Trump znova kaže zanimanje za energetsko bogate regije, ki so za Washington strateško pomembne. Njegova izbira držav potrjuje gospodarsko in varnostno prioriteto Bližnjega vzhoda za ameriško politiko.

Trumpova simbolna gesta: zalivske države znova v ospredju ameriške diplomacije

Savdska Arabija je bila že med njegovim prvim mandatom prva postojanka na uradni poti, kar je prekinilo dolgoletno tradicijo obiskovanja bližnjih zaveznikov, kot so Kanada, Mehika ali Združeno kraljestvo. Tokratni obisk treh držav z največjimi zalogami energentov še dodatno utrjuje Trumpovo usmerjenost k regiji. Strokovnjaki menijo, da s tem potrjuje gospodarski pomen Bližnjega vzhoda za ZDA tudi v drugem mandatu.