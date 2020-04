Janu Oblaku padla vrednost za 20 milijonov evrov

O tem, kakšne bodo dolgoročne posledice koronavirusa, se lahko za zdaj le ugiba. Prevladujejo mnenja, da se bodo zaradi gospodarske krize zaprle mnoge finančne pipice, ki so v preteklosti zvesto polnile proračune nogometnih klubov. Pričakuje se, da bo nogometna borza utrpela velik udarec, kupna moč klubov, nekaterim grozi celo boj za golo preživetje, pa bi se lahko zmanjšala do te mere, da bo verjetno odklenkalo prestopom z megalomanskimi zneski.

Zmanjšali vrednost za več kot devet milijard evrov!

Neymar je z 222 milijoni rekorder z najdražjim prestopom v zgodovini nogometa. Foto: Reuters Številk, podobnim tistim, ki jih je Barcelona pred tremi leti prejela za prodajo Neymarja PSG in zaslužila kar 222 milijonov evrov, naj ne bi bilo več, posledično se zmanjšujejo tudi tržne vrednosti igralcev.

Transfermarkt, ki je tesno vpet v dogajanje na nogometnem trgu in na podlagi najrazličnejših analiz in ocen določa tržne vrednosti igralcev, se je v zahtevnem obdobju pandemije koronavirusa odločil za korenit ukrep. Prepričan je, da je nastopil čas sprememb in omilil vrednosti igralcev.

Zaradi koronakrize, ki je prizadela nogometni svet in poskrbela za tekmovalno mrtvilo, je padla ocena tržne vrednosti vsem nogometašem na svetu. Brez izjem. Večini za petino (20 odstotkov), tistim, nekoliko mlajšim, rojenim do leta 1998, pa za desetino (10 odstotkov). Z enim ukrepom, nastopil je 8. aprila, so zmanjšali skupno vrednost nogometašev na zemeljski obli za dobrih devet milijard evrov! Posledice so čutili tudi Slovenci.

Največje tržne vrednosti slovenskih nogometašev vseh časov:

Nogometaš Klub, država Vrednost* Kdaj? Danes* Jan Oblak Atletico Madrid, Špa 100 junij 2019 80 Samir Handanović Inter Milano, Ita 24 avgust 2013 4,8 Josip Iličić Atalanta Bergamo, Ita 22 marec 2020 17,5 Kevin Kampl RB Leipzig, Nem 22 marec 2019 17,5 Jasmin Kurtić Atalanta Bergamo, Ita 7 junij 2016 3,5 Tim Matavž PSV Eindhoven, Niz 7 september 2011 1,6 Milivoje Novaković Köln, Nem 6,5 junij 2009 / Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukr 6 junij 2019 4,8 Miha Zajc Empoli, Ita 6 oktober 2018 3,2 Robert Berić St. Etienne, Fra 5,5 september 2015 2,4 Miha Mevlja Zenit St. Peterburg, Rus 5 oktober 2017 2,4 Armin Bačinović Palermo, Ita 5 junij 2011 0,25 Nastja Čeh Club Brügge, Bel 5 oktober 2004 /

* tržna vrednost je izražena v milijonih evrov

Oblak najdražji vratar na svetu

Tržna vrednost Cristiana Ronalda je po novem ocenjena na 60 milijonov evrov. Foto: Getty Images Med nogometaši z največjo tržno vrednostjo na svetu že dalj časa izstopa Slovenec. To je Jan Oblak, dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica in prvi (za zdaj in verjetno še kar nekaj časa tudi edini) Slovenec, katerega tržna vrednost je bila na Transfermarktu ocenjena s trimestno številko milijonov evrov. Takšnih nogometašev je v vsej zgodovini le 27, zato je lahko Slovenija še bolj ponosna na 27-letnega čuvaja mreže, enega največjih nogometnih ambasadorjev majhne dežele, ki premore le dva milijona prebivalcev, a ima najdražjega vratarja na svetu.

Ni ga namreč čuvaja mreže, ki bil tudi po novem ukrepu Transfermarkta toliko vreden kot Oblak, veliki ljubljenec navijačev Atletica. Vreden je 80 milijonov evrov, kar ga uvršča med 15 najdražjih nogometašev na svetu! Celo pred Cristiana Ronalda, ki mu zaradi starosti iz leta v leto pada vrednost, po novem pa znaša 60 milijonov evrov, kar na večni lestvici zadošča za delitev 43. mesta.

Vratarji z največjo tržno vrednostjo na svetu: 1. Jan Oblak (Slo – Atletico Madrid/Špa) 80 milijonov evrov

2. Alisson Becker (Bra – Liverpool/Ang) 72

2. Marc-Andre ter Stegen (Nem – Barcelona/Špa) 72

4. Ederson (Bra – Manchester City/Ang) 56

5. Gianluigi Donnarumma (Ita – Milan/Ita) 49,5

6. Thibaut Courtois (Bel – Real Madrid/Špa) 48

7. David de Gea (Špa – Manchester United/Ang) 40

8. Andre Onana (Kam – Ajax/Niz) 36

9. Kepa Arrizabalaga (Špa – Chelsea/Špa) 32

9. Wojciech Szczesny (Pol – Juventus/Ita) 32

...

Messi najstarejši v "klubu 100"

Kylain Mbappe, ki je leta 2018 pomagal Franciji do svetovnega naslova, ima najvišjo tržno vrednost na svetu. Foto: Guliver/Getty Images Največjo vrednost ima mladi francoski dragulj Kylian Mbappe. Prej je bil rekorder z 200 milijoni evrov, zdaj pa je zaradi tega, ker je star šele 21 let in je pred njim še zelo dolga kariera, izgubil le desetino vrednosti. S tržno vrednostjo 180 milijonov evrov je razred zase v primerjavi z ostalimi najdražjimi nogometaši sveta. Najbližja zasledovalca, soigralec Neymar in pa angleški napadalec jamajških korenin Raheem Sterling, zaostajata skoraj za tretjino (128 milijonov evrov), seznam elitnih devetih nogometašev, ki so vredni več kot 100 milijonov evrov, pa zaključuje nihče drug kot Lionel Messi.

Argentinec, prvi zvezdnik, kapetan in najboljši strelec Barcelone, je vreden 112 milijonov evrov, Transfermarkt pa je pri številnih analizah upošteval tudi podatek, da bo čez dva meseca dopolnil 33 let. Messi je tudi edini nogometaš na svetu, ki je že vstopil v četrto desetletje, in je njegova tržna vrednost še vedno izražena s trimestno številko milijonov evrov.

Nogometaš, država Klub, država Vrednost Kylian Mbappe, Fra PSG, Fra 180 Neymar, Bra PSG, Fra 128 Raheem Sterling, Ang Manchester City, Ang 128 Kevin de Bruyne, Bel Manchester City, Ang 120 Harry Kane, Ang Tottenham, Ang 120 Sadio Mane, Sen Liverpool, Ang 120 Mohamed Salah, Egi Liverpool, Ang 120 Jadon Sancho, Ang Borussia Dortmund, Nem 117 Lionel Messi, Arg Barcelona, Špa 112 Trent Alexander-Arnold, Ang Liverpool, Ang 99 Antoine Griezmann, Fra Barcelona, Špa 96 Kai Havertz, Nem Bayer Leverkusen, Nem 81 Joao Felix, Por Atletico Madrid, Špa 81 Jan Oblak, Slo Atletico Madrid, Špa 80 Eden Hazard, Bel Real Madrid, Špa 80 Bernardo Silva, Por Manchester City, Ang 80 Leroy Sane, Nem Manchester City, Ang 80 Paul Pogba, Fra Manchester United, Ang 80 N'Golo Kante, Fra Chelsea, Ang 80 Virgil van Dijk, Niz Liverpool, Ang 80

Zahović najdražji Slovenec v 1. SNL

Josip Iličić je v življenjski formi. V letu 2020 ga ni nogometaša, ki bi v največjih petih ligah na svetu dosegel toliko zadetkov. Foto: Reuters Glede na ostale Slovence je vrednost Oblaka tako visoka, kot če bi skupaj sešteli vrednost 25 najboljših rojakov skupaj! Izstopata le Josip Iličić, ki je bil letos v dresu Atalante v življenjski formi in pri 32 letih navduševal z mojstrovinami in čarobnimi potezami malodane na vsaki tekmi, in Kevin Kampl, ki zaradi zdravstvenih težav ni zaigral za RB Leipzig že skoraj polovico leta.

Zelo visoko je tudi 35-letni kapetan Interja Samir Handanović, ki navdušuje v italijanskem prvenstvu, edini Slovenec, ki je vreden vsaj milijon evrov in igra v klubu Prve lige Telekom Slovenije, pa je napadalec Maribora Luka Zahović.

Najboljši strelec zadnjih dveh sezon 1. SNL je po novem vreden 1,2 milijona evrov (še prejšnji teden je bil 1,5 milijona evrov), veliko vprašanje pa je, kdaj bo nadaljeval s sezono. Prva liga Telekom Slovenije je trenutno kot večina nogometnih prvenstev po svet prekinjena, igralci pa se namesto na skupnih treningih lahko družijo le prek videokonferenc v samoizolaciji.

Luka Zahović, ki je imel v zadnjem obdobju kar nekaj zdravstvenih težav, je edini "milijonar" med slovenskimi nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če se bo obdobje negotovosti, v katerem pandemija koronavirusa preprečuje športne dejavnosti, še podaljšalo, bi se lahko Transfermarkt odločil za novi ukrep in še dodatno znižal vrednosti. Za zdaj je obveljalo pri oceni strokovnjakov nemške spletne strani, da je večini nogometašev padla vrednost za petino, tistim, nekoliko mlajšim, pa za desetino.