Vse več nogometašev serie A okuženih s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Fiorentine Dušan Vlahović je med tistimi nogometaši serie A, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom.

Igralec Fiorentine Dušan Vlahović je med tistimi nogometaši serie A, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom. Foto: Getty Images

Potem ko sta se z novim koronavirusom okužila nogometaš Juventusa Daniele Rugani in član Sampdorie Manolo Gabbiadini, so v italijanski prvi ligi odkrili še pet primerov. Štirje so Gabbiadinijevi soigralci, peti pa je Srb Dušan Vlahović iz Fiorentine.