V živo: bombastična novica z Otoka, Cavani se je odločil

Bayern München v novo sezono vstopa kot branilec nemškega in evropskega naslova. Pred koncem prestopnega roka se želi okrepiti, po poročanju španskega Sporta pa se je odločil za nakup 23-letnega Katalonca Marca Roce.

🚨 BREAKING: Marc Roca to FC Bayern is a done deal for €15m plus add-ons. Roca will sign a 4-year contract plus option for another year, pending a medical [@sport] pic.twitter.com/7976PZk2K7