Pestro je bilo pri nas in po svetu

Angleški nogometni prvoligaš Leicester City, ki je dobro odprl novo sezono in je po treh tekmah še stoodstoten, je svoje vrste okrepil z 19-letnim srednjim branilcem Wesleyjem Fofanajem, so pravkar potrdili v klubu. Zdaj že nekdanji član St. Etienna je podpisal petletno pogodbo, Angleži pa so zanj odšteli 35 milijonov evrov.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pozorno sem spremljal klub, odkar je osvojil naslov v angleški ligi. Gre za vrhunski klub. Vem, da se bom veliko naučil od soigralcev in trenerja, kar je tudi eden glavnih razlogov, da sem prišel v Leicester," je dejal Fofana.

Ta je tretja okrepitev Leicestra v tem prestopnem roku, pred tem sta prišla še bočni branilec Timothy Castagne iz Atalante in krilni igralec Cengiz Under, ki ga je posodila Roma.

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance 🦊📝#WelcomeWesley