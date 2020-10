Zahovićeva druga priložnost, da stopi iz očetove sence

Luka Zahović, ki je sodeloval pri vseh velikih uspehih Maribora v zadnjih letih in bil v tem obdobju njegov najboljši strelec, zapušča Ljudski vrt. Foto: Vid Ponikvar

Po tem, ko je na začetku nove sezone padel v drugi plan in odigral le 75 prvenstvenih minut na tekmi v Domžalah, je bilo že nekaj časa jasno, da je Luka Zahović na izhodnih vratih Maribora.

Danes je to postalo tudi dokončno. Na Poljskem je podpisal triletno pogodbo z dvakratnim poljskim prvakom (2001 in 1987) Pogonom Szczecinom, ki je v prejšnji sezoni v najboljši poljski nogometni ligi pristal na šestem mestu.

‼️TRANSFER‼️

Reprezentant Słowenii Luka Zahovič podpisał 3-letnią umowę z klubem. Dwukrotny król strzelców ligi słoweńskiej trafia do klubu na zasadzie transferu definitywnego!



Witamy na pokładzie, Luka!



➡️https://t.co/BKdZ8sHsii#LukaZahovic10 pic.twitter.com/TKl3TZKhX7 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 1, 2020

"Analizirali smo nogometno tržnico, preučili več možnosti in izbrali Luko. Je dvakratni najboljši strelec slovenske lige, ki lahko še napreduje," je prihod nove, kot je rekel tudi zadnje okrepitve v letošnjem poletnem prestopnem roku, za klubsko spletno stran komentiral Dariusz Adamczuk, športni direktor Pogona.

Pri tem ob prihodu novega napadalca, ki bo na dresu nosil številko 10, niso pozabili omeniti, da gre za sina Zlatka Zahovića, ki je v evropskem nogometu pred dvema desetletjema pustil pečat.

Kolumna o Luki Zahoviću iz arhiva (maj 2019):

Čeprav je bil zelo uspešen, ga je vedno spremljala očetova senca

Veselje ob zadetku, ki ga je leta 2015 zabil za remi proti lizbonskemu Sportingu. Foto: Reuters Senca slovitega očeta, tudi on se je proslavil s številko 10 na hrbtu, bo Luko spremljala vsepovsod, a v tujini veliko manj, kot ga je v Sloveniji.

Tam je bil prepogosto zgolj Zahovićev sin s posebnimi privilegiji, ki je igral samo zaradi očeta, s sedeža športnega direktorja idejnega vodje super uspešnega Maribora.

Po odmevnem marčevskem Zlatkovem odhodu je pod vodstvom Sergeja Jakirovića še igral in na 11 prvenstvenih tekmah zabil tri gole, potem se je njegov status v ekipi drastično spremenil.

Na koncu Maribor zapušča skozi majhna vrata, pa četudi je v vijoličasti majici pustil globok pečat.

V petih letih je za Maribor v 199 nastopih v vseh tekmovanjih zabil kar 82 golov in Ljudski vrt zapustil na visokem osmem mestu večne lestvice strelcev bogate klubske zgodovine.

Dvakrat je bil najboljši strelec slovenskega prvenstva, v katerem se je z Mariborom veselil kar petih lovorik. Dvakrat je bil z njim pokalni prvak. Bil je zraven obakrat, ko je Maribor igral v ligi prvakov, v letih 2014 in 2017, in tudi, takrat resda v obrobni vlogi, ko je vijoličastim uspel velik evropski podvig in so se uvrstili v izločilne dele lige Europa.

Na 16 derbijih, ki jih je odigral proti Olimpiji, je zabil šest golov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvič je bil mlad in neuspešen, kako bo tokrat?

Prva tuja preizkušnja se mu ni posrečila. Čeprav je Maribor leta 2015 z njim zaslužil skoraj milijon evrov, se v Heerenvenu ni obnesel. Na Nizozemskem je v enem letu zbral vsega osem nastopov, a niti enkrat ni zadel.

Takrat se je na tuje prodal kot 19-letnik. Danes odhaja, ko je star 24 let, in ima za sabo precej več. Tudi tri reprezentančne nastope. In novo priložnost dokazati, da ni zgolj Zahovićev sin.