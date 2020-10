Novi Hrvat v vrstah Olimpije

Luka Marin z dresom Olimpije po podpisu pogodbe Foto: NK Olimpija Ljubljana

Dino Skender je dobil okrepitev pred nadaljevanjem sezone. Na levi strani obrambe, kjer ima na voljo 19-letnega Michaela Pavloviča in bolgarskega novinca Angela Lisakova, bo po novem Hrvat na klopi Olimpije lahko računal še na rojaka Luko Marina.

Ta 22-letnik se v Stožice seli s statusom posojenega nogometaša hrvaškega prvoligaša Osijeka do konca sezone.

Marin, ki je na člansko raven prestopil iz mladinskih vrst Osijeka, je tam v zadnjih letih nihal med prvo in drugo ekipo, med prvo in drugo hrvaško ligo. Več je igral v drugi. Za Osijek je namreč zbral le osem nastopov, za drugo ekipo Osijeka 24, ob tem pa zabil tudi šest golov.

"Veseli me, da sem podpisal sodelovanje z Olimpijo. To je velik klub, ki se vsako leto bori za prvo mesto. Upam, da bom s svojo igro pomagal ekipi do čim boljših rezultatov," je po podpisu pogodbe za uradno klubsko spletno stran povedal Marin, ki je po Anteju Vukušiću, Jakovu Blagaiću in Draženu Bagariću postal četrti hrvaški nogometaš v vrstah Olimpije.