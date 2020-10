Čudež v Köbenhavnu. Nov podvig slovenskega trenerja na Reki.

Slovenski nogometaš Rijeke Adam Gnezda Čerin v akciji na tekmi v Köbenhavnu. Foto: Reuters

Potem ko jo je v letih 2013, 2014 in nazadnje 2017 v skupinski del lige Europa popeljal Matjaž Kek, je zdaj podobno uspelo še njegovemu rojaki, ki ga je nasledil na Rujevici, Simonu Rožmanu. "Čudež v Köbenhavnu," so nov evropski podvig ob slovenskih tonih, za kar je na igrišču poskrbel tudi slovenski vezist Adam Gnezda Čerin, pospremili nekateri hrvaški mediji.

Morda tudi zaradi čudežnega, res nevsakdanjega, tudi bizarnega odločilnega gola, ki ga je Rijeka na stadionu Parken v Köbenhavnu dosegla. Zgodilo se je v 20. minuti, ko je za avtogol, ki je že postal spletna uspešnica, poskrbel branilec danskega podprvaka Peter Ankersen in Hrvatom pomagal do velikega presenečenja v danski prestolnici.

Bizaren gol, ki je odločil zmagovalca v Köbenhavnu:

This Rijeka goal away to Copenhagen might be the funniest goal in years pic.twitter.com/pygJrytusR