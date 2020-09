Na Fazaneriji odjeknila petarda, slovo slovenskih klubov

Slovenski klubi so se danes dokončno poslovili od evropskih tekmovanj za to sezono. Mura je v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Murski Soboti z 1:4 klonila proti evropskim prvakom PSV Eindhoven. S porazom in slovesom pa so gostovanje pri najboljšem armenskem klubu Araratu sklenili tudi nogometaši Celja. Varovanci Dušana Kosića so po podaljšku izgubili z 1:0 in se tako kot Mura poslavljajo od Evrope.

Četrtek, 24. september:



Mura : PSV Eindhoven 1:5 (1:2)

Kouter 21.; Malen 17., 65., Mauro Junior 28., Gakpo 54., 90.



Ararat-Armenia : Celje 1:0* (0:0, 0:0)

Vakulenko 111.

Slovenski predstavniki so končali letošnje evropske nastope. Potem ko je Maribor hitro in presenetljivo izpadel proti Colerainu, Olimpija nato proti Zrinjskemu, danes pa še Celje proti Ararat-Armenii, je Muro, ki je pred tem izločila Nomme Kalju in Aarhus, čakal precej uglednejši tekmec.

PSV, evropski prvak iz leta 1988, 24-kratni nizozemski prvak, devetkratni pokalni prvak, zmagovalec pokala Uefa 1978 in približno 30-krat tržno bolj vreden klub kot Mura, je upravičil vlogo favorita in si z učinkovitostjo priigral zadnji krog kvalifikacij, kjer ga čaka Rosenborg. Za domače je zadel Nino Kouter v 21. minuti, za goste pa Donyell Malen v 17. in 65., Mauro Junior v 28. ter Cody Gakpo v 54. in 90. minuti.

Slovo Celjanov

Slovenski državni prvaki Celjani so se za preboj v odločilni krog kvalifikacij merili z armenskimi. Izbranci Dušana Kosića so bili za marsikoga v vlogi favorita, a po (preveč) previdnih in nerazburljivih prvih 110 minutah so nato prejeli usodni zadetek, ki je končal njihovo evropsko pot. Domači so povedli v 111. minuti. Otubanjo je prvi poizkusil, a je Matjaž Rozman žogo odbil, toda na koncu je do nje prišel Serhiy Vakulenko po podaji z desne strani in zadel iz bližine. Izkazalo se je, da je bil to tudi odločilni gol, ki je tako iz Evrope po Olimpiji in Mariboru izločil še tretjega slovenskega predstavnika.

Tujcev polna ekipa šele leta 2017 ustanovljenega kluba si je tako priigrala boj za skupinski del, zadnja ovira pred tem pa bo beograjska Crvena zvezda.

Simon Rožman bo vodil Rijeko proti ukrajinskemu tekmecu. Foto: Hina/STA

Na delu bo tudi kar nekaj slovenskih legionarjev, med njimi je tudi trener Simon Rožman (pri Rijeki vodi tudi Adama Gnezdo Čerina), ki se bo predstavil prvič v Evropi kot strateg hrvaških pokalnih zmagovalcev. Andraž Šporar, napadalec Sportinga iz Lizbone, bo gostil ukrajinski Kolos.