Prvi mož Mure opozarja, kaj bi lahko uničilo idilo

Muri gre v tej sezoni vse kot po maslu. Z jekleno obrambo zmaguje tako doma kot v Evropi. Zaseda vrh lestvice, prejema pohvale od znanih in neznanih, hkrati pa buri domišljijo navijačev, saj jo mnogi uvrščajo med favorite za naslov prvaka. ''To je prehitro. Odločno prehitro,'' umirja konje predsednik Robert Kuzmič, ki že komaj čaka četrtkovo poslastico. Najslajšo, odkar je prvi mož črno-belih, saj prihaja v Fazanerijo evropski velikan PSV Eindhoven!

Za Roberta Kuzmiča, vnetega deloholika in nogometnega zanesenjaka, ki nosi v srcu Muro, službo pa opravlja na Gorenjskem, ni dvoma. Obdobje, v katerem so se znašli črno-beli, če je govora zgolj o dosežkih, je eno najlepših v klubski zgodovini. Leto 2020 je prineslo tako želeno pokalno lovoriko, v Evropi so Prekmurci preskočili že dve oviri, v prvenstvu pa so brez prejetega gola pred vsemi tekmeci!

''Po eni strani je lepo biti zdaj predsednik Mure, po drugi pa to terja še večjo odgovornost in vnemo za naprej,'' odgovarja prvi mož Mure in dodaja: ''Emocije so prisotne pri vseh dogodkih, a hitro napoči naslednji dan. Lepo je osvojiti lovoriko, a je treba trdo delati naprej. Težava je, če se prepustiš evforiji, čustvom. Nisem pristaš tega. V tem pogledu imam podobno filozofijo kot naš trener Šimundža. Skupaj rastemo, se učimo, prevelika čustva pa bi se nam lahko vrnila v negativnem smislu,'' opozarja vse, kako je treba ostati miren in se ne prepustiti evforiji, saj bi lahko ta uničila idilo.

Veselje nogometašev Mure po zadnji evropski zmagi, ko je v Fazaneriji padel Aarhus z 0:3. Slovenski pokalni zmagovalci so se tako uvrstili v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Krepiti in rasti vzporedno

Navijači Mure komaj čakajo trenutek, ko bodo lahko prihajali na stadion v večjem številu kot v nedeljo, ko je domačo zmago črno-belih proti Gorici spremljalo okrog 500 oseb. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Razplet dogodkov v tej sezoni, v kateri Mura ne pozna poraza niti prejetega zadetka, ga ne preseneča. ''Ne bi rekel, da nas je to presenetilo, niti ne bi izpostavljal zgolj obrambe, ampak celotno ekipo. Smo homogeni, držimo se navodil. Zadnje rezultate doživljamo kot nagrado za dozdajšnje delo. Kot potrditev, da delamo v pravi smeri in se držimo ciljev. Potem se začnejo sčasoma izpolnjevati srednjeročni cilji. Lepo je spremljati, kako si postavil pravilne temelje. S trpljenjem in trdim delom pridejo tudi rezultati,'' je prepričan predsednik kluba, ki je v očeh marsikoga označen kot posrečen in predstavlja za Slovenijo vrhunski model delovanja.

Ne le zaradi brezpogojne ljubezni navijačev in zvestobe do kluba, ki mu pomagajo tudi v težkih, nepredvidljivih časih, ko so vrata stadionov bolj ali manj zaprta. Ne. Tudi zaradi skrbno načrtovane selekcije igralcev, ki so pod taktirko Anteja Šimundže, ki je v tem trenutku najbolj vroč slovenski klubski strateg, postali skoraj nedotakljivi za tekmece, hkrati pa naredili nekaj več tudi v Evropi. To, kar denimo Mariboru in Olimpiji ni uspelo.

Nogometaši Mure v tej sezoni na šestih tekmah niso prejeli niti enega zadetka. Petkrat so zmagali, enkrat pa remizirali. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Nismo tako dobri le zaradi Anteja Šimundže. Eno je kadrovski, drugo pa poslovni del, ki ga je treba nadgrajevati in širiti. Tu je še mladinska šola. Moramo vzporedno rasti tako z organizacijskega kot s strokovnega vidika. Ne gre pa vse tako enostavno, da bi prišel v klub Šimundža in bi že rastli. Ali pa obratno, da bi dvignili le poslovni del, in potem pričakovali čez noč dobre rezultate. Krepiti in rasti moramo vzporedno. Vlagati in garati,'' razkriva bistvo modela, ki se je izkazal za odličnega na prekmurski ravnici in je Muro v zgolj nekaj letih preoblikoval iz povratnika v enega najmočnejših slovenskih klubov. V tem trenutku tudi v najbolj prepričljivega, saj ima njegova igra na zelenici rep in glavo, nogometaši pa točno vedo, kakšne so njihove naloge.

Šimundža ni prejel nobene ponudbe

Je 48-letni Mariborčan Ante Šimundža deležen kakšnih ponudb in bi lahko navijače Mure skrbelo, da bi odšel drugam? ''Z njim imamo pogodbo do konca sezone. Niti enkrat se nismo o tem pogovarjali. Začrtal si je dveletni program dela. Po novem letu bo čas za pogovor. Ni pa prejel nobene ponudbe. Če bi prišla prava prilika, so odprte vse možnosti,'' nam je zaupal Kuzmič, ki si obenem želi, kako bi nekdanji slovenski reprezentant in napadalec Maribora prenesel čim več izkušenj na mladince in šolo.

Ante Šimundža je po štirih krogih trener vodilnega kluba Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

''Tam bi radi sledili novim konceptom. Prizadevamo si in uspevamo. Pred dvema letoma nismo imeli nobenega reprezentanta, zdaj jih imamo že od deset do 12. Brez uvrščanja v Evropo, prodaje igralcev in dobre mladinske šole ni možno preživeti na dolgi rok,'' razkriva predsednik Mure, ki opravlja to odgovorno vlogo od leta 2018.

Muraši so v sezono 2020/21 vstopili kot branilci pokalnega naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je trenutno na prvem mestu. Bi lahko v tej sezoni, v kateri brani pokalni naslov, napadala tudi državno krono? ''Naslov prvaka? Takega cilja si nismo zadali. Tudi pred sezono nismo bili na taki ravni, da bi si ga. Odigrali smo šele štiri kroge, tako da je še vse skupaj preuranjeno. To je še prehitro, odločno prehitro. Skušali bomo biti v zgornjem delu lestvice in si prislužiti Evropo. Za kaj več pa … Imamo vendarle kratko klop, zato je tvegano napovedovati drugačne cilje od tistih, bolj realnih,'' noče Kuzmič napovedovati stvari, za katere ni dovolj prepričan, ali bi se lahko posrečile.

Morajo držati stik z navijači, na voljo spominski šal

Ker pa je nogomet nepredvidljiv in se veliko zadev vrti tudi okoli sveta naložb in tveganj, se v Muri zavedajo, kako želijo obvladovati stvari do te mere, da se izognejo morebitnim črnim scenarijem. ''Če greš ven iz svojih okvirjev, si potem hitro na napačni poti. Vedno ostajajo določena tveganja. Lep primer je covid-19, ko se je bilo treba na novo prilagoditi. Zlasti organizacijsko to ni bilo enostavno. Tretjino proračuna črpamo iz naših dejavnosti, ki pa so zdaj omejene. Vstopnice, gledalci, trgovine, gostinske dejavnosti. Vse se je upočasnilo in stagnira,'' je navedel predsednik Mure nazoren primer, kako so morali čez noč spremeniti marsikatero navado. Žal tudi tisto, s katero črno-beli izstopajo v Sloveniji. Z obiskom na tekmah, kjer so njihovi navijači polnili tribune ne le v Fazaneriji, ampak tudi na domala vseh gostovanjih. Tega je zdaj bistveno manj, najbolj pa je žal nogometnim sladokuscem, da bo Fazanerija zaprta za gledalce v četrtek.

Tako čustveno je bilo v Murski Soboti sredi poletja, ko se je Mura vrnila po osvojeni pokalni lovoriki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če ne bi bilo novega koronavirusa, bi lahko v četrtek napolnili kar nekaj Fazanerij. Z lahkoto. Če bi imela Mura seveda tako velik stadion. ''Fazanerija bi zagotovo pokala po šivih,'' je žal predsedniku, da so nastopili takšni časi, ko se evropske tekme za zdaj igrajo še brez prisotnosti gledalcev. Bodo pa navijači v četrtek stiskali pesti za nogometaše drugod po Prekmurju. Še vedno poteka zelo odmevna akcija Mi smo Mura, ki se nadaljuje v 56 gostinskih obratih, kjer med nogometnimi tekmami ne manjka promocijskih akcij. V četrtek se bo tako denimo lahko kupil spominski šal dvoboja med Muro in nekdanjim evropskim prvakom. ''To je nuja. Moramo držati stik z gledalci,'' pojasnjuje Kuzmič.

Navijači Mure so se večkrat podali na največje slovenske stadione v ogromnem številu. Izjema ni bil tudi ljubljanski stadion Stožice. Foto: Urban Meglič/Sportida

V četrtek se bo tekma začela še ob pravem času, da ne bi novi ukrepi vlade preprečili spremljanja nogometnih užitkov ravno takrat, ko bi se odločalo o napredovanju. Dvoboj se bo namreč začel že ob 19. uri, tako da bi lahko navijači Mure ostali v lokalih tudi ob morebitnih podaljških ali pa izvajanju 11-metrovk. Vse do konca, do 22. ure, po kateri se morajo gostinski obrati po najnovejši odločitvi vlade, v želji po preprečitvi širitve izbruha novega koronavirusa, zapreti.

Evropski velikan prihaja v mali vaški rajon

PSV Eindhoven se lahko pohvali tudi z naslovom evropskega prvaka. Najboljši je bil leta 1988, ko je v finalu ugnal Benfico. Foto: Reuters Evropa je Muri po zmagah nad estonskim (Nomme Kalju – 4:0) in danskim predstavnikom (Aarhus - 3:0) zagotovila bogato finančno nagrado. Zaslužek znaša že 780 tisoč evrov. ''Z njim bomo stabilizirali poslovno leto,'' je zadovoljen Kuzmič.

Če bi se Mura senzacionalno uvrstila v skupinski del, v tem primeru bi jo po zmagi nad PSV v play-offu čakal boljši iz dvoboja med norveškim Rosenborgom in turškim Alanyasporjem, bi prejela še slabe tri milijone evrov. To bi bila čudovita nagrada, ki bi napolnila klubsko blagajno do vrha! V Muri o takšnem scenariju ne razmišljajo. Raje gredo tekmo po tekmo. Takšen način jim ni vcepil le vedno previdni in do tekmeca spoštljivi trener Šimundža, ampak tudi klubsko vodstvo.

Nogometaši Mure bodo v četrtek v Evropi ponovno računali na prednost domačega igrišča. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Osredotočamo se le na zdajšnjo tekmo. Da dobro odigramo in se dokažemo v dobri luči. To bo velik praznik za Prekmurje. V naš mali vaški rajon prihaja evropski velikan, če lahko tako rečem,'' pojasnjuje predsednik Mure. V teh dneh je zelo ponosen. Po zadnji evropski zmagi se je naposlušal takšnih in drugačnih pohval. ''Cela Slovenija nas pozdravlja in nam čestita za zadnje uspehe. Pa ne le ljudje iz Slovenije, ampak tudi drugih držav,'' je presrečen.

Prekmurje navdušilo Dance

Vodstvo Mure se pripravlja na prihod delegacije PSV. Prišla bo v sredo, v skladu z okoliščinami, ki vladajo po svetu, pa ne bo tako številčna, kot bi bila sicer, če ne bi bila prisotna grožnja novega koronavirusa. Kluba se bosta srečala po ustaljenem protokolu, vodstvo Mure pa bo Nizozemce povabilo na skupno kosilo. Tako je bilo denimo že prejšnji teden z Danci, ki so ostali črno-belim v prijetnem spominu.

Aarhus, v prejšnji sezoni tretji najboljši danski klub, je v Prekmurju doživel visok poraz (0:3) in izpadel iz Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Izmenjali smo si izkušnje, kar je bilo koristno za obe delegaciji. Takrat smo dobro videli, kako je Evropa izjemno pomembna za prekmursko regijo, saj se prek nogometa postavlja na širši zemljevid. To je ogromna stvar za turizem. Danci so bili izredno navdušeni nad Prekmurjem, tako da se bodo sem še vračali. In to v večjih skupinah. O tem sem prepričan.''

Kaj bo šele, če Mura v četrtek pokvari večer nizozemskemu velikanu in se drugič v klubski zgodovini prebije v zadnji krog kvalifikacij za skupinski del lige Europa? Potem bi se zgodba o čudežni zasedbi iz Prekmurja, ki meša štrene najboljših, še bolj razširila po nogometnem svetu, Mura pa bi prejela dodatno potrditev, kako je vložen trud obrodil sadove. In da vse skupaj resnično ni zgolj naključje.