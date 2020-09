Šimundža začuden: Olimpija je izpadla?

Nogometaši Mure so letos največji slovenski ponos v Evropi. Dobili so še drugo tekmo v kvalifikacijah za ligo Europa. V drugem krogu so v Fazaneriji razorožili tretjo najboljšo dansko ekipo Aarhus (3:0), še petič zapored v tej sezoni zadržali nedotaknjeno mrežo in si priigrali prelepo nagrado, obračun tretjega kroga proti slovitemu PSV. "Če bomo zdaj evforični, ne bo v redu," v svojem slogu opozarja trener Ante Šimundža, ki je odlično analiziral slabosti Dancev.

Nenavaden občutek je, ko se na dan tekme na poti v Mursko Soboto pelješ mimo Maribora, tradicionalnega paradnega konja slovenskih uspehov v Evropi, in se nato zaveš, kako Ljudski vrt letos že lep čas ni več del Evrope. Za razliko od Fazanerije, ki vztraja, premaguje ovire z disciplino, se bori, navdušuje. Čeprav Mura v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa ni veljala za favorita, je ugnala Aarhus. In to kar s 3:0. Temu primerno je bilo veselje v Prekmurju, ki pa ga žal nogometaši in predstavniki kluba niso mogli deliti z navijači, saj so bile tribune zaradi ukrepov proti širjenju izbruha novega koronavirusa prazne.

Najlepše prihranili za konec

Končni rezultat je v izdihljajih srečanja postavil rezervist Amadej Maroša. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tribune so bile prazne, mreža gostov iz Danske pa se je krepko napolnila. Najprej je v polno zadel Jan Gorenc po strelu z glavo. Nekdanji branilec Olimpije je to storil še v prvem polčasu, ko je tudi reševal slovenska vrata. Dobesedno, saj je preprečeval najhujše pred golovo črto. "Odigrali smo disciplinirano, borbeno tekmo, zadeli ob pravih trenutkih, zadržali ničlo v obrambi in zasluženo napredovali," je bil kratek in jedrnat 21-letni Posavec, eden izmed junakov dvoboja.

Prednost Mure je v 72. minuti podvojil Kevin Žižek po veliki napaki danske obrambe. Razveselil se je darila in nato po mojstrskem prodoru dosegel zadetek, ki je dodobra postavil na glavo skandinavske načrte o preobratu. Najlepše so Muraši prihranili za konec. Amadej Maroša, ki je po vseh težavah s hrbtom prišel v igro šele v zaključku, je dokazal, kako si lahko izjemen in atraktiven obenem. Potrebuješ le znanje, pogum in navdih. Dosegel je zadetek, ki si ga je vredno ogledati večkrat, ko je žogo v izdihljajih dvoboja potisnil v mrežo s peto, in slavje se je lahko začelo.

Mreža Mure kot začarana

Gostje niso niti enkrat premagali Matka Obradovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je z visokih 3:0 izločila tretjeuvrščeno ekipo danskega prvenstva iz zadnje sezone, ki je pred tem na dveh uradnih tekmah (v prvenstvu in Evropi) dosegla kar devet zadetkov. V Murski Soboti ni niti enega. Ob dejstvu, da skandinavski tekmeci niso povečinoma ležali tako slovenski reprezentanci kot tudi klubom, je to velikanski uspeh. Spada med podvige, a predstavlja tudi potrditev, kako zadnji dosežki, pri katerih najbolj odmeva nepremagljivost obrambe črno-belih, niso naključni. Ne v Sloveniji, ne v Evropi.

"Za nami je težko srečanje, ki zahteva ogromno energije. Videli smo, kaj pomeni ritem igre v danskem prvenstvu. Trikrat smo zadeli, tekmec niti enkrat, tako da smo po mojem mnenju zasluženo napredovali," je po sladki zmagi izpostavil domači trener Ante Šimundža. Ni skrival zadovoljstva, kako so ga igralci navdušili z visoko stopnjo zbranosti in ambicioznosti. Malce so trpeli zaradi evropskega ritma srečanja, bilo je nekaj neizkušenosti pri postavljanju obrambe, a jim je na pomoč priskočila tudi sreča. "Dobro smo jih analizirali, vedeli smo za slabosti tekmeca," je pojasnjeval nekdanji trener Maribora, s katerim si je priigral bogate izkušnje v Evropi.

Mreža Mure se v tej sezoni sploh še ni zatresla, v napadu pa ji gre bolj ali manj vse kot po maslu. Izjema je le zadnji derbi v Ljubljani, kjer so bile številne priložnosti neizkoriščene. A tisto, kar črno-beli niso mogli spraviti v mrežo v Stožicah, jim je uspelo tokrat. V Evropi, kar šteje dvojno, ne le zaradi finančnih nagrad Evropske nogometne zveze (Uefa) in lastne promocije ter dviga vrednosti, ampak tudi dejstva, da si je Mura zagotovila še en evropski obračun v Fazaneriji, ki bo spektakularen kot le redkokateri.

Mimo nekaterih stvari ne morejo, niti nimajo vpliva

PSV Eindhoven je pred 22 leti težje od načrtovanega v Evropi izločil Maribor. Foto: Reuters Prihodnji četrtek bo na obrobju Murske Sobote gostoval nihče drug kot nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven. Nizozemski velikan, nekdanji klub Tima Matavža in številnih svetovnih zvezdnikov, med katerimi velja najbolj izpostaviti Ronalda, Romaria in Ruuda van Nistelrooyja, prihaja v Slovenijo. Prihaja k ekipi z najbolj jekleno obrambo na tem delu Evrope. Prav škoda je, da zaradi znanih okoliščin ne bo gledalcev.

Fazanerija bi bila zagotovo na tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo razprodana do zadnjega kotička, saj prihaja magnet visoke evropske vrednosti. Tribune pa bi bile, o zvestobi prekmurskih ljubiteljev nogometa ne gre dvomiti, polne že proti Aarhusu. "Med tekmo me je večkrat prešinilo, kako je vrhunsko igrišče, dober termin tekme in prava kulisa. Na žalost je manjkalo le še pet tisoč ljudi. A na žalost mimo nekaterih stvari ne moremo, niti nimamo vpliva," je bilo lahko Šimundži upravičeno žal, da je obračun z Danci potekal pred praznimi tribunami, saj je Mura pokazala eno najbolj zrelih in discipliniranih predstav, odkar se dokazuje pod njegovim vodstvom.

Šimundža začuden: Olimpija je izpadla?

Ante Šimundža verjame, da bi se lahko v prihodnosti v skupinski del evropskih tekmovanj uvrščal še kdo drug od slovenskih klubov kot le Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na dan, ko je Olimpiji spodrsnilo v Stožicah proti Zrinjskemu (2:3 po podaljšku), je Mura parala živce Dancem. Gostje so bili na trenutke kar nevarni, a si priložnosti, ki bi močneje zadišala po zadetku, vendarle niso ustvarili. Obramba Mure je bila tudi tokrat neprebojna, odlično je predvidevala vse namere gostov in kraljevala v zračnih dvobojih. O tem, kako požrtvovalni in vztrajni so bili branilci Mure, priča podatek, kako je v bloku nogometašev Mure, ki so tokrat namesto značilnih črno-belih oblekli zlate drese, končalo 12 strelov gostov. Kar ducat! Aarhus se je trudil na vse pretege, a je podobno kot Celje, Tabor, Nomme Kalju in Olimpija zadnji sodniški pisk dočakal brez doseženega zadetka v mreži Mure.

Letos imamo opravka z nenavadno evropsko sezono, vsaj kar zadeva slovenske predstavnike. Največja kluba na sončni strani Alp, Maribor in Olimpija, sta že odigrala svoje in izpadla, v igri ostajata le še Celje in Mura. Državni prvak in pokalni zmagovalec.

"Olimpija je izpadla?" se je začudil Šimundža in se takoj pri Smiljanu Kuharju, ki je po koncu dvoboja vodil novinarsko konferenco, pozanimal, kako se je končal dvoboj v Ljubljani. "Res je. Nisem vedel, kako je igrala Olimpija. Imel sem svojo tekmo," je pojasnil strateg Mure, kako je bil v četrtek povsem v filmu slovensko-danskega obračuna. "Maribor in Olimpija sta še vedno velikana slovenskega nogometa. Škoda, da jima ni uspelo napredovati v svojem tekmovanju, me pa veseli, da smo v igri še mi in Celjani. Da smo prišli do neke zadeve, kar je marsikoga presenetilo, a je to tudi pokazatelj, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Da ne bo le Maribor vlečna lokomotiva v Evropi in bi sčasoma lahko o skupinskem delu evropskega tekmovanja sanjal tudi kdo drug ali pa tretji. To je takšna popotnica, da bi se lahko kdaj zgodilo tudi to," ne izključuje možnosti, da bi Slovenija v prihodnosti zaploskala še komu drugemu kot Mariboru, ki bi si lahko podaljšal evropsko sezono vsaj do zime.

PSV? Najprej je tekma z Gorico.

Mura je v tej sezoni v Sloveniji in Evropi odigrala 450 minut. Štirikrat je zmagala, enkrat remizirala, razlika v zadetkih pa znaša neverjetnih 12:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura si jo je najmanj do 24. septembra, ko bo gostila PSV Eindhoven. Šimundža o nizozemskem velikanu še ne razmišlja, podobno je zatrdil tudi Gorenc, ki se med dvobojem ni obremenjeval z mislijo, kaj prinaša morebitna zmaga nad Danci. "PSV? Najprej se moramo osredotočiti in prešteti za prvenstvo," je Šimundža opozoril na nedeljski dvoboj Prve lige Telekom Slovenije proti ranjeni Gorici, nato pa spregovoril tudi o bodočem tekmecu.

"To bo zelo velik izziv za celoten klub. Za strokovno vodstvo, za nas kot ekipo. Izredna priložnost. Verjamem, da bomo tudi na tej tekmi na želeni ravni. Ni pa po zmagi nad Aarhusom nobene evforije. Dodali smo koeficient za Slovenijo kot državo, a če bomo evforični, ne bo v redu," skuša ostati skromen in ponižen. Vsaj v Evropi. Če v Sloveniji po odličnih predstavah že postopno dviguje apetite in se spogleduje z bojem za najvišja mesta, pa v kvalifikacijah za evropsko ligo noče poleteti, ampak pričakati PSV tako kot Aarhus. V vlogi nefavorita. Na domači zelenici, ki je bila "zlatim" v četrtek v veliko pomoč. Če bi bilo lahko na tribunah še pet tisoč gledalcev …