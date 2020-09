Trener Olimpije je po izpadu iz Evrope posnemal Zlatka Zahovića

"Zgodil se nam je nogomet," si je besede Zlatka Zahovića, ki jih je ta pogosto uporabljal v svojem obdobju pri Mariboru, po bolečem porazu z 2:3 proti Zrinjskemu in izpadu iz Evrope sposodil Dino Skender. Trener Olimpije, ki je na lahek način zapravila napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo Europa in svojemu predsedniku Milanu Mandariću priredila novo evropsko razočaranje.

Trener Olimpije Dino Skender je v 12. tekmi doživel tretji poraz na klopi Olimpije, ki zagotovo najbolj boli. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Odlično smo začeli tekmo in zabili gol. Potem smo precej padli in popustili. Do konca polčasa smo igrali slabo, kot da bi se v nas naselil strah. Nismo več napadali. Potem smo prišli do vodstva z 2:1 in imeli pred samim koncem tekme vse v svojih rokah. Na žalost smo naredili napako in prejeli gol, kot smo ga prejeli. Potem smo imeli tik pred koncem rednega dela tekme še eno priložnost, a je nismo izkoristili," je po tekmi povedal Dino Skender in mislil predvsem na veliko napako, ki si jo je ob vodstvu z 2:1 tik pred koncem privoščil Angel Lysakov. Bolgar, ki mu je v 84. minuti, le tri minute po golu Olimpije za vodstvo z 2:1, spodrsnilo na desni strani obrambe, kar so gostje s pridom izkoristili in na lahek način prišli do izenačenja.

Pet minut za tem je imel še en novinec v ljubljanskih vrstah Djordje Ivanović veliko priložnost, da postane junak večera. Znašel se je iz oči v oči z vratarjem Zrinjskega in imel na nogi gol za zmago. Dobra novica je, da je ta 22-letni srbski napadalec z golom v prvem polčasu in igro nasploh pokazal, da utegne biti velika okrepitev za Olimpijo. Slaba je, da je priložnost zapravil in v Stožicah so bili še drugič v tej sezoni na sporedu podaljški.

Proti islandskemu Vikingurju so se izšli po željah Ljubljančanov. Tokrat ne. Po dveh golih Nenada Bilbije je tretjega za Zrinjski v 92. minuti po prekinitvi zabil izkušeni hrvaški napadalec Josip Ivančić in napredovanja so se v praznih Stožicah veselili Bosanci.

Spet se je postavil v bran svojih nogometašev

"Fantom ne morem očitati ničesar. Dali so vse od sebe in pokazali karakter. Izpadli smo, kar boli, toda zdaj se moramo obrniti v prihodnost in na naslednje tekme, ki nas čakajo. Zdaj bomo vse misli usmerili v prvenstvo in naredili vse, da tam točke začnemo osvajati takoj," se je tudi tokrat v bran svojih nogometašev postavil trener Olimpije, ki je v prvih dveh prvenstvenih tekmah nove sezone dvakrat remizirala, z evropsko Muro in z novincem med prvoligaši Koprom. Prvo zmago bo skušala zabeležiti že čez tri dni, v nedeljo, na za njo že tradicionalno zahtevnem gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju.

Andres Vombergar in Djordje Ivanović sta zadela in pokazala, da utegneta biti veliki okrepitvi za Ljubljančane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi tam bo Olimpija šele lovila pravo formo. Ob vseh novincih, ki so v moštvu, drugače ne more biti. Proti Zrinjskemu jih je bilo v prvi postavi kar sedem. Tudi ta težava, ki se v Ljubljani v zadnjem obdobju ponavlja iz leta v leto, ima zagotovo prste vmes pri končnem razpletu. Izpadu iz Evrope.

Pa čeprav je eden od teh zabil gol za vodstvo, medtem ko je drugi skorajda dosegel zmagoviti gol le tri dni za tem, ko se je spet vrnil v Ljubljano. Beseda seveda teče o Andresu Vombergarju, ki je takoj šel v ogenj od prve minute in v 81. minuti v svojem slogu, z glavo, zadel za vodstvo Olimpije z 2:0.

Plačali so davek na mladost

"Vesel sem, da je dosegel gol. On je dodana vrednost v napadu, ki smo jo potrebovali. Zagotovo bosta tako on kot tudi Ivanović Olimpiji v veliko pomoč. Vesel sem tudi tega, da smo danes dobili Nika Kapuna," je povedal Hrvat na klopi Olimpije in se razveselil povratka nesrečnega vezista, ki je imel v zadnjih letih ogromno težav s poškodbami. Na tekmi proti Zrinjskemu se je ta 26-letni vezist v prvi postavi znašel po skorajda dveh letih čakanja.

Veliko razočaranje med nogometaši Olimpije po koncu tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nova Olimpija, ki se še sestavlja in kot taka še zdaleč ni prepričljiva, je tudi zelo mlada. Tokrat je od prve minute za njo zaigralo pet nogometašev, starih 22 let ali manj. Pozneje so na igrišče pritekli še 19-letna Gal Kurež in Michael Pavlovič ter leto starejši Jakov Blagaić.

"Da, na koncu se je izkazalo, da je bila odločilna tudi mladost. Takšnih napak Evropa ne oprosti. Evropa je neusmiljena. Zrinjski ima veliko izkušenejšo ekipo. Na koncu je to morda edina resnica današnje tekme. Plačali smo davek na mladost," je še povedal trener Olimpije. Tudi on je zelo mlad. Šteje jih 36.

Tudi kapetan je s prstom pokazal na mladost

Tudi kapetan Miral Samardžić po tekmi ni skrival razočaranja. Foto: Grega Valančič/Sportida V podobnem slogu je govoril tudi kapetan Ljubljančanov, ki je po tekmi sedel pred novinarje. "Tekma je bila zelo enakovredna. Zadetke smo prejemali po velikih neumnostih. Naivno. Vidi se, da je med nekaterimi mlajšimi prisotna trema. Mislim, da je bilo to odločilno," je povedal Miral Samardžić.

"Napotki pred tekmo so bili pravi. Dobili smo dva gola iz prekinitev. Dogajale so se nam napakice, ki so nas pripeljale do prejetih zadetkov. Malo nezbranost, malo utrujenost. Plačali smo ceno in izpadli," je še dejal 33-letni Jeseničan, ki je tudi drugo leto zapored z Olimpijo ostal brez tako želenega vidnejšega evropskega rezultata. Tako kot lani z Evropo v zelenem dresu zaključuje po dveh tekmah. Pred letom dni je v Stožice prišel tik pred obračunoma s turškim Malatyasporjem, medtem ko proti finskemu RFS krog pred tem še ni igral.

Nogometaši Zrinjskega so proslavljali velik uspeh, medtem ko se je Olimpija podpisala pod nov evropski spodrsljaj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropski podvig je bil spet daleč. Nič čudnega, da je tako.

Letos je Olimpija v novih korona zakonitostih, ko je v evropskih tekmovanjih na izpadanje na sporedu le ena tekma, odigrala vsega dve tekmi. Lani jih je štiri. V obeh sezonah se je ustavila na isti stopnički. V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Milan Mandarić je spet ostal brez tako želene uvrstitve v kakega izmed evropskih pokalov. Še petič v nizu.

Še najdlje je v Evropi prišel pred dvema letoma, ko je Olimpija obstala v kvalifikacijah za ligo Europa. V vseh preostalih sezonah je bila od takega podviga močno oddaljena. Tudi letos.

Ko je klubska politika takšna, kot je v Stožicah od njegovega prihoda, in ekipa v vsako sezono štarta z ničle oziroma še pod njo, potem drugače niti ne more biti. Evropa je pač neusmiljena, kot je po novem evropskem razočaranju ugotovil tudi trener Olimpije …