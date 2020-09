Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure in Celja, zadnjih slovenskih predstavnikov, ki v tej sezoni še vztrajajo v evropskih klubskih tekmovanjih, so izvedeli morebitne tekmece v play-offu. Če bi slovenski prvaki in pokalni zmagovalci 24. septembra preskočili armensko oziroma nizozemsko oviro, bi jih v zadnjem krogu kvalifikacij čakala Crvena zvezda oziroma zmagovalec obračuna med Rosenborgom in Alanasporom.

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) so v petek plesale kroglice. V bobnu sta se znašli tudi dve s slovenskima kluboma, ki bosta prihodnji četrtek zaigrala v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo, v primeru napredovanja pa bi ju do uresničitve sanj – udeležbe v skupinskem delu lige Europa, ki prinaša tudi bogato finančno nagrado Uefe – delila le še ena zmaga. Žreb je določil tekmeca, ki bi ju v tem primeru čakala na zadnji kvalifikacijski stopnički.

Po Muri z nekdanjim evropskim prvakom tudi Celje?

Beograjčani so z razočaranjem sprejeli dejstvo, da bodo v Evropi še tretjič zapored gostje. Foto: Reuters Prvak Celje bo 24. septembra gostoval pri najboljšem armenskem klubu Ararat-Armenia, ki je v četrtek po neverjetni drami – kar dva zadetka je dosegel v sodnikovem podaljšku – odpravil Folo Esch iz Luksemburga s 4:3. Če bi izbranci Dušana Kosića, ki jim v tej sezoni ne gre vse po načrtih, saj v Prvi ligi Telekom Slovenije še čakajo na prvo zmago, v Evropi pa so po zmagi nad Dundalkom v knežjem mestu izgubili proti Moldeju, izločili prvaka Armenije, bi jih 1. oktobra čakala pravcata poslastica.

V mesto ob Savinji bi prišla Crvena zvezda. Beograjčani so se v zadnjih letih dokazovali v skupinskem delu lige prvakov, kjer so predlani navdušili zlasti z domačo zmago nad bodočim evropskim prvakom Liverpoolom, letos pa so po loteriji kazenskih udarcev izpadli proti ciprskemu prvaku Omonii.

Celjani so 20. februarja v Turčiji namučili Crveno zvezdo. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida

Uteho bodo iskali v evropski ligi, njihov športni direktor Mitar Mrkela pa je po žrebu dejal: ''Vsak prvak je dobra ekipa. Kdorkoli bo zmagal, Ararat ali Celje, bo zahteven tekmec. Lahko bi bilo še slabše, saj bi se lahko pomerili z Ludogorcem ali Celticom. Naš cilj je seveda zmaga. Vse bomo naredili, da to uresničimo,'' je povedal nekdanji napadalec rdeče-belih, ki bo moral Crveno zvezdo še tretjič v tej evropski sezoni spremljati na gostovanju. ''To je slaba stvar, saj ne moremo igrati na svojem stadionu, kjer smo najboljši,'' je dodal Mrkela. Crvena zvezda se je v evropskih tekmovanjih že pomerila s slovenskim klubom, leta 2009 je izločila velenjski Rudar.

Črno-beli napadajo klubski rekord

Bi lahko Rosenborg še drugo sezono zapored imel opravka s klubom iz Slovenije? Foto: Miloš Vujinović/Sportida Celjani imajo tako priložnost, da bi se v Evropi kaj kmalu pomerili proti nekdanjemu evropskemu prvaku. Drugi slovenski udeleženec v kvalifikacijah za evropsko ligo se bo z njim udaril že 24. septembra, v 3. krogu kvalifikacij, saj bo v Fazaneriji gostoval nizozemski velikan PSV Eindhoven. Če bi črno-beli pripravili senzacijo in po Nomme Kaljuju (4:0) ter Aarhusu (3:0) izločili še bogat klub iz domovine tulipanov, bi se drugič v klubski zgodovini prebili v play-off evropske lige.

Prvič jim je uspelo še pod imenom Mura 05, ko se je leta 2012 za prezahtevnega tekmeca izkazal Lazio, tokrat pa bi se v odločilnem krogu kvalifikacij – tudi v tem se bo igrala samo ena tekma – srečali z boljšim iz srečanja 3. kroga kvalifikacij med Rosenborgom in Alanasporjem. Norvežani so stari znanci slovenskih ljubiteljev nogometa, saj so v prejšnji sezoni v Evropi prekrižali načrte Mariborčanom, zadnji slovensko-turški spopad v Evropi pa smo spremljali prav tako lansko poletje, ko je Malatyaspor izločil Olimpijo.