Darko Milanič ne skriva razočaranja in frustracij

Slovaški prvak Slovan Bratislava je neuspešno evropsko sezono, polno razočaranj, sklenil v četrtek na Finskem. To je bila šele druga tekma, ki jo je vodil Darko Milanič. Čeprav so njegovi izbranci po zadetku mladega Slovenca Žana Medveda povedli v 111. minuti, je finski prvak KuPS v izdihljajih podaljška izenačil na 1:1, nato pa po izvajanju 11-metrovk zmagal s 5:4 in poskrbel za konec evropske sezone najboljšega slovaškega kluba. To je velik (finančni) udarec za Slovan.

Slovenski nogomet je bil v četrtek, ko so bile odigrane številke kvalifikacijske tekme za ligo Europa, takoj za Muro, ki je v Fazaneriji navdušila proti Aarhusu (3:0), najbolj množično zastopan na Finskem. V Kuopiu je v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostoval slovaški prvak Slovan Bratislava, ki ga je pred kratkim prevzel Darko Milanič, njegove barve pa branijo kar trije slovenski legionarji.

Milanič poudarja: Sezone še ni konec

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance ima bogate izkušnje z vodenjem ekip na evropskih tekmah, največ jih je zbral na klopi Maribora. Na Finskem je doživel enega najbolj nesrečnih porazov v karieri. Foto: Getty Images Slovan je pred kratkim menjal trenerja tudi zaradi želje, da bi dosegel pomembnejši rezultat v Evropi. V prejšnji sezoni, ko je v konici napada še blestel Andraž Šporar, je zaigral v skupinskem delu lige Europa, takrat ga je vodil še Jan Kozak mlajši. V tej sezoni je želel storiti še korak več, doseči pomembnejši rezultat v ligi prvakov, a je po spletu nesrečnih okoliščin zaradi novega koronavirusa ostal brez priložnosti.

Proti prvaku Ferskih otokov je izgubil za zeleno mizo in evropsko sezono nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo. Tu je dobil priložnost Milanič, ki je tako v četrtek šele drugič vodil ekipo (v krstnem nastopu je v prvenstvu ugnal Spartak iz Trnave z 2:0) in doživel velik udarec. "Zelo smo razočarani. Frustrira nas, da smo imeli v žepu ugoden rezultat še dve minuti pred koncem, nato pa ostali brez napredovanja. Pričakovali smo tako zahtevno tekmo, tako zaradi pogojev za igro kot tudi tekmeca. Prevečkrat smo se odločali za dolge predložke in preskakovali igro. Imeli smo svoje priložnosti, a jih nismo izkoristiti, ker nam je ob zaključkih zmanjkalo mirnosti," je po bolečem porazu povedal nekdanji dolgoletni strateg Maribora, ki je nazadnje vodil vijolice marca, nato pa čakal šest mesecev na novega delodajalca in ga dočakal na Slovaškem.

Finski prvak je izločil slovaškega:

"Moramo iti naprej. To je zelo frustrirajoče, a sezone še ni konec. Še vedno je pred nami uresničitev cilja, ubranitev državnega naslova. Ne preostane nam nič drugega, kot da trdo delamo in napredujemo," je dodal Milanič, ki je Maribor večkrat popeljal v skupinski del evropskih tekmovanj, tokrat pa doživel bridek konec s Slovanom že po prvem nastopu. In to na tekmi, kjer je vodil vse do 120. minute.

Medved težko našel primerne besede

Slovaški prvak je v prejšnji sezoni nastopil v skupinskem deli lige Europe, tokrat pa se je poslovil že na začetku kvalifikacij. Foto: Guliver/Getty Images Dvoboj se je po rednem delu končal brez zadetkov (0:0), v podaljšku pa je v 111. minuti goste osrečil Žan Medved. Ni manjkalo veliko, pa bi mladi Slovenec, ki se je v prejšnji sezoni kot posojeni napadalec ljubljanske Olimpije dokazoval pri drugoligašu Fužinarju, kjer je bil prvi strelec tekmovanja, in se nato na presenečenje mnogih odpravil na Slovaško, poskrbel za napredovanje. Tri minute po zadetku ga je zamenjal starejši rojak Alen Ožbolt, v obrambi pa je ves čas igral Kenan Bajrić.

"Slovenska" zasedba Slovana ni zdržala do konca. Gostitelji so do konca podaljška izenačili na 1:1, nato pa bili natančnejši pri izvajanju kazenskih udarcev in iz Evrope izločili ambiciozni Slovan, kar je bil velik udarec za klubsko vodstvo, zlasti direktorja Ivana Kmotrika mlajšega.

Veliko veselje Fincev po zmagi nad Slovanom. Pozorni bodite na komentatorja:

"Težko je najti primerne besede, s katerimi bi izrazil nezadovoljstvo. Boleče je in polno frustracij, če izpadeš na takšen način," je za klubsko stran dejal Medved. 21-letni Slovenec je poudaril, da je Slovan na Finskem naletel na zahtevne igralne pogoje, saj je močno pihalo, a v vremenu noče iskati razlogov za izpad.

"Pogoji so bili enaki za oba tekmeca. To je Evropa, pomerili smo se z enim izmed prvakov, ki ima zagotovo določeno kakovost. Izvajanje 11-metrovk pa je vedno svojevrstna loterija. Smo žalostni in razočarani, a moramo hitro dvigniti glave in se osredotočiti na prvenstvo. Že v nedeljo nas čaka tekma proti Žilini," poudarja mladi slovenski napadalec, ki se je v zgodovino Slovana zapisal tudi kot edini strelec v nesrečni sezoni 2020/21. Od nje so pričakovali ogromno, dočakali pa dva boleča poraza. Enega za zeleno mizo, drugega po tem, ko sta jih od napredovanja ločili le dve minuti.