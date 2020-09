Veliki PSV, ki prihaja k nam, je v Sloveniji že dobil po prstih

Nizozemski napadalec PSV Gilles De Bilde v dvoboju z Marinkom Šarkezijem in Dejanom Djuranovićem. Foto: Reuters

Maribor, pri katerem so v letih pred tem že gostovali nekateri evropski velikani, po vrsti Atletico Madrid, Borussia Dortmund in Ajax Amsterdam, je poleti leta 1998 še drugič v nizu naskakoval zgodovinsko prvo uvrstitev v ligo prvakov. Leto pred tem je po domačem remiju z 0:0 in porazu v Istanbulu z 1:3 proti Bešiktašu ostal brez nje.

Tokrat je bila naloga še malce težja. V Ljudski vrt je prišel takratni nizozemski podprvak PSV Eindhoven, ki je ravno tistega leta praznoval deseto obletnico evropskega naslova, ki ga je leta 1988 osvojil z Guusom Hiddinkom. Leta 1998 je na klopi PSV sedel še en trenerski velikan, Anglež Bobby Robson, in bil prepričan, da z Mariborom, za katerim je bilo takrat šele 28 evropskih tekem, ne bo imel težav.

Pošteno se je uštel. V štajerskem nogometnem peklu, v katerem je s tribun sodelovalo prek osem tisoč bučnih navijačev, je naletel na nepričakovano visoko oviro, ob katero se je spotaknil.

Hladen tuš za Nizozemce na začetku tekme

Nizozemci so v Mariboru doživeli šok. Foto: Reuters Mariborčani, ki jih je vodil Bojan Prašnikar, med nogometaši pa so bili zdajšnji selektor članske reprezentance Matjaž Kek in še nekaj velikih imen slovenskega nogometa, tudi Gregor Židan in Nastja Čeh, so pritisnili od prve minute.

Že v peti minuti so navijači prvič skočili na noge. Zagrozil je Dalibor Filipović in po strelu z glavo zatresel okvir vrat. V 12. minuti so številni pristaši vijoličaste barve ob skoku s svojih sedežev noreli od veselja. Še en legendarni nekdanji hrvaški nogometaš Maribora Stipe Balajić je na sredini igrišča ukradel žogo, podal do rojaka Filipovića, ta pa je po natančnem strelu z roba kazenskega prostora poskrbel za vodstvo slovenskega prvaka z 1:0. Norišnica v Ljudskem vrtu.

Gledalci, ki so lahko v gostujočih dresih na delu spremljali tudi poznejšega velikega zvezdnika svetovnega nogometa Ruuda van Nistelrooyja, so pričakovali, da bo sledila velika nizozemska ofenziva, a temu ni bilo tako. Še naprej so napadali Mariborčani, toda rezultat se do polčasa ni spremenil.

Po uvodnem delu drugega polčasa, v katerem se ni zgodilo nič omembe vrednega, so Mariborčani igro prepustili gostom in bili za to takoj kaznovani. V 61. minuti se je mariborska mreža zatresla. Po ne najboljšem posredovanju domačega vratarja Luke Grešaka je na 1:1 poravnal izkušeni finski reprezentant Joonas Kolkka.

Rezervist minuto po vstopu poskrbel za prvi velik skalp Maribora

Legendarni Gregor Židan v akciji na tekmi v Ljudskem vrtu. Foto: Reuters Deset minut pozneje bi s semaforja skorajda svetilo 1:2. Po novi napaki domačega vratarja, ki mu je žoga ušla iz rok, a jo je nato pred golovo črto le ukrotil.

V 83. minuti se je zgodil odločilen trenutek. No, pravzaprav že minuto pred tem. Takrat je namreč namesto nerazpoloženega napadalca Marka Kmetca na igrišče pritekel visokorasli branilec Peter Breznik. Že minuto za tem je bil veliki junak velike mariborske zmage.

Po novi akciji hrvaškega para, ki sta ga takrat tvorila Balajić in Filipović, je po strelu z glavo zadel v levi spodnji kot in prišel do gola kariere. Mariboru (in slovenskemu nogometu), ki je pet let pred tem nase opozoril z remijem proti Borussii Dortmund, pa prinesel do takrat najbolj odmeven mednarodni rezultat in prvi velik evropski skalp od vseh, ki so pozneje še sledili.

Če bi bili Mariborčani takrat v letu 2020 (ali pa, če bi se epidemija koronavirusa zgodila leta 1998), bi prvo ligo prvakov dočakali že takrat in ne leto pozneje, ko je na istem mestu padel francoski velikan Lyon.

PSV se je v Eindhovnu z veliko mero sreče veselil uvrstitve v ligo prvakov. Foto: Reuters

Mariborčani v Eindhovnu nesrečno ostali brez lige prvakov

Tako pa so morali še v Eindhoven, kjer so po novem evropskem golu Filipovića spet vodili, imeli pri izidu 1:1 veliko priložnost za drugi gol, vratnico je v 62. minuti zadel Damjan Gajser, potem nesrečno prejeli še en gol in po podaljških proti PSV, ki je med tekmama z Mariborom po prepričljivi zmagi nad Ajaxom osvojil nizozemski superpokal, izgubili z 1:4.

In ostali brez lige prvakov, v katero se je uvrstil PSV. Če vas morda zanima, tam so se Nizozemci znašli v ne najbolj atraktivni skupini v družbi lizbonske Benfice, nemškega Kaiserslauterna in finskega HJK. Osvojili so sedem točk, pristali na tretjem mestu in ostali brez napredovanja.

Lahko Ante Šimundža, legenda NK Maribor, ponovi podvig svojega nekdanjega kluba in poskrbi za največjo zmago v zgodovini prekmurskega nogometa? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se bo zgodovina ponovila, se obeta velika prekmurska veselica

Pri Muri se, če se bo zgodovina ponovila, ne bodo pritoževali. PSV, 24-kratni nizozemski prvak, ki se lahko ob naslovu evropskega prvaka pohvali tudi z zmago v pokalu UEFA leta 1978, bo proti zasedbi Anteja Šimundže igral samo enkrat. Kdor bo zmagovalec v Fazaneriji, bo napredoval v play-off lige Europa.

Če bo to Mura, bo poskrbela za zagotovo največji uspeh v svoji skoraj stoletni zgodovini. In tudi za nov evropski podvig slovenskega klubskega nogometa. Do zdaj so zanje skrbeli v Mariboru. Letos ga morda pričarajo nogometaši iz mesta, ki leži dobrih 50 kilometrov severovzhodno. Držimo pesti …

Maribor : PSV Eindhoven 2:1 (1:0)

12. avgust 1998, prva tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov 1998/99. Stadion Ljudski vrt, osem tisoč gledalcev. Sodnik: Anders Frisk (Švedska).



Strelci: 1:0 Dalibor Filipovič 11. minuta, 1:1 Joonas Kollka 61., 2:1 Peter Breznik 83.



Maribor Taatanic: Grešak, Židan, Balajič, Vugdalič, Kek, Šarkezi, Gajser (od 61. Šterbal), Djuranovič, Filipovič, Čeh (od 71. Kollari), Kmetec (od 82. Breznik). Trener. Bojan Prašnikar.

PSV Eindhoven: Lodewijks, Ooyer (od 74. van der Duelen), Nikiforov, Oyen, Xavier, van Nistelrooiy, de Bide, Kolkka, Khokolov (od 79. Jorginno), Dos Santos, Iwan (Rommedahl. Trener: Bobby Robson.



Rumeni kartoni: Nikiforov (26.), Židan (58.), Nistelrooiy (73.), Kek 85.), Kollari (86.).