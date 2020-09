Mura zdaj po naslov prvaka? Ante Šimundža se je nasmehnil.

"Zaslužena, a glede na to, kaj smo videli na igrišču, tudi previsoka zmaga PSV," je po porazu z 1:5 v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa proti PSV Eindhovnu povedal trener Mure Ante Šimundža, ki bo misli po koncu evropske sezone preusmeril proti slovenskemu prvenstvu. Mnogi so prepričani, da lahko v njem osvoji naslov, a izkušeni Mariborčan o tem vsaj glasno (še) ne želi govoriti.

Ante Šimundža po tekmi s PSV Eindhovnom svojm varovancem ni očital ničesar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nikoli ni prijetno izgubiti z 1:5, a je jasno, da rezultat ne odraža dogajanja na igrišču. PSV je zasluženo zmagal, o tem ni dvoma, toda rezultat je previsok. Tekmo sta odločila dva momenta. Prvi je enajstmetrovka, ki bi jo morali dobiti. Drugi je prečka, ki jo je na začetku drugega polčasa zatresel Luka Bobičanec," je svoje videnje tekme proti PSV Eindhovnu podal Ante Šimundža. Mislil je na roko nogometaša PSV v svojem kazenskem prostoru ob izidu 1:1 v prvem polčasu po prostem strelu Luke Bobičanca in prečko, ki jo je po strelu z glavo takoj na začetku drugega dela igre ob zaostanku z 1:2 zatresel isti nogometaš Mure.

"Tako je, ko igraš proti tako dobri ekipi. Vsaka napaka je kaznovana. Oni so svoje priložnosti izkoristili, mi jih nismo. Na koncu so visoko zmagali. So zelo hitri, še veliko hitrejši kot danski Aalborg, s katerim smo igrali v prejšnjem krogu. To je neka nova raven. Verjamem, da bo kdo od zdajšnjih nogometašev PSV v prihodnosti zaznamoval evropski nogomet," je komplimente na račun ekipe Rogerja Schmidta izrekel Mariborčan.

"Mura ni slučajno vodilna v slovenskem prvenstvu. Vzeli smo jo skrajno resno," je povedal Roger Schmidt. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ekipa PSV ima izjemen evropski potencial

Zanimivo, podobno je pred njim na novinarski konferenci govoril tudi nemški trener, ki od letos poleti sedi na klopi PSV, in igro Mure zelo pohvalil. Da je bil iskren, dokazuje tudi dejstvo, da se je slovenskega pokalnega prvaka lotil z najboljšo možno zasedbo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Na koncu nam je tudi zmanjkovalo moči. Videlo se je, kako hitri so nogometaši PSV. Mi te hitrosti pač nimamo. Se pa lahko iz tega, kar smo danes doživeli, marsičesa naučimo. Fantje so videli, kako se igra na najvišji ravni. Moramo težiti k temu, da se čim bolj približamo takšni igri, čeprav kot PSV seveda nikoli ne bomo mogli biti. To je neka druga raven. To je ekipa, ki ima izreden potencial. Se še razvija in kdo ve, kaj bo v prihodnosti še postorila," se je razgovoril trener Mure, ki je po šestih tekmah brez poraza na začetku te sezone, dve od teh sta bili evropski, doživel prvi poraz.

Čeprav je na koncu visoko izgubila, ekipa Mure tudi proti PSV ni razočarala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Evropa je velika izkušnja za ekipo Mure

"Fantje morajo še naprej pridno delati in iti hrabro v prihodnost. To, kar smo doživeli v Evropi, je velika izkušnja za vse nas. Res je, da smo na koncu visoko izgubili, a če bi prišli do vodstva z 2:1 ali pa do izenačenja na 2:2, bi morda dobili neko drugo energijo. Morda bi šle zadeve v drugo smer. Fantje so videli, kje so," je še povedal trener trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša, ki je v prejšnji sezoni prvič po 25 letih čakanja in drugič v zgodovini kluba prišel do pokalne lovorike.

Po tem, kar Mura kaže v tej sezoni, in tudi tem, kar je pokazala proti evropskemu prvaku iz leta 1988, so mnogi prepričani, da ji lahko v tej sezoni uspe še velik, za slovenski nogomet največji podvig. Da ob koncu prvenstvene sezone pride do prve prvenstvene lovorike v skoraj stoletni zgodovini kluba. Pričakovano njen trener o tem ni želel razglabljati. Vsaj na glas ne.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Naslov slovenskega prvaka? Sezona je še dolga.

"Daleč od tega. Bomo zelo ambiciozni, o tem ni dvoma, a sezona je še dolga. Zdaj bo treba preklopiti misli na domače dogajanje in poskrbeti, da nas ta poraz ne potolče. Moramo ga vzeti kot učenje v želji, da pridemo še na višjo raven. Poskušati to, kar smo videli in na trenutke tudi pokazali danes, prenesti na slovensko prvenstvo. Imamo idejo, vizijo in pot, kako in kaj želimo delati. To, kar imamo, želimo z evropskimi izkušnjami še nadgraditi," je povedal vse bolj uveljavljeni 48-letni trener, ki je po tem, ko je Maribor popeljal v ligo prvakov in poskrbel tudi za zgodovinski trenutek slovenskega nogometa, uvrstitev v izločilne dele lige Europa, nase opozoril tudi v Evropi.

Muro, ki je po štirih odigranih tekmah nove prvenstvene sezone z desetimi točkami na vrhu lestvice, naslednji izpit čaka že v nedeljo, ko bo gostovala pri novincu med prvoligaši Kopru. "To je za nas zelo, zelo pomembna tekma. Ne samo za nogometaše, ampak za ves klub. Zanima me, kako se bomo odzvali," je v svojem slogu Šimundža še povedal za konec.