O tej Muri in o tem PSV bomo še govorili

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po izpadih Maribora, Olimpije in nekaj minut pred začetkom tekme v Fazaneriji še Celja je Mura v največjo tekmo v svoji skoraj stoletni zgodovini vstopila z utežjo zadnjega slovenskega predstavnika v Evropi v tej sezoni in bila pred težko nalogo.

Medtem ko so Mariborčani, Ljubljančani in Celjani igrali proti severnoirskim polamaterjem, Bosancem oziroma Armencem, so Prekmurce čakali nogometaši nizozemskega velikana PSV Eindhovna, ki se lahko pohvali, da je v preteklosti osvojil oba najpomembnejša evropska pokala. Pokal državnih prvakov, ki ga danes poznamo pod imenom liga prvakov, in pokal UEFA, ki danes živi pod imenom liga Europa.

Kljub temu so se domači, ki zaradi korona omejitev žal tudi tokrat niso mogli računati na pomoč svojih zvestih in bučnih navijačev v Fazaneriji, dela lotili zelo motivirano in se nasprotnika zvenečega imena niso ustrašili. Trener trenutno vodilne ekipe slovenskega prvenstva Ante Šimundža je na igrišče poslal pričakovano najmočnejšo enajsterico.

Z ognjem se ni igral niti Nemec na klopi Nizozemcev Roger Schmidt, ki je tretjo zmago na tretji tekmi v sezoni 2020/21 iskal s številnimi nosilci igre. Tudi z Nemcem Philippom Maxom, ki je bil s 26 leti najstarejši med gostujočimi nogometaši, med katerimi je bilo veliko mladih. Ne zato ker bi gostujoči trener Muro podcenjeval, ampak zaradi tega, ker ima PSV zelo mlado zasedbo tudi sicer.

Nemec Philipp Max, ki je v PSV poleti prišel za osem milijonov evrov, je obrambi Mure povzročal veliko težav. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Schärer, Zogaj in Erni (vsi Švica).



Strelci: 0:1 Malen (17.), 1:1 Kouter (21.), 1:2 Mauro Junior (28.), 1:3 Gakpo (54.), 1:4 Malen (65.), 1:5 Gakpo (90.).



Mura: Obradović, Šturm, Gorenc, Karničnik, Kous, Kouter, Kozar, Horvat (od 76. Brkić), Bobičanec, Filipović (od 76. Marič), Žižek (od 81. Maroša).



PSV: Mvogo, Max, Boscagli, Teze, Dumfries, Thomas (od 76. Sadilek), Mauro Junior, Rosario, Romero (od 11. Gakpo), Bruma, Malen (od 86. Madueke).



Rumeni kartoni: Filipović, Kous; Thomas, Dumfries.

Rdeči karton: /.



Mladi as PSV, na katerega smo opozarjali, je zablestel

Prav omenjeni nemški levi bočni branilec, ki je pred začetkom sezone v Eindhoven prišel za osem milijonov evrov iz Augsburga, je Muri povzročal veliko težav. Že po sedmih minutah igre je pobegnil domači obrambi, poslal uporaben predložek, a so napadalci PSV v sredini malce zamudili.

Vratar PSV je imel kar precej dela s streli nogometašev Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vmes je moral pri gostih zaradi poškodbe predčasno z igrišča mladi, 21-letni argentinski vezist Maximilliano Romero, potem pa je v 13. minuti prvič zapretila Mura. Streljal je mladi Tomi Horvat, a vratar PSV z njegovim strelom ni imel težav.

V 17. minuti smo videli prvo spremembo izida. Na žalost se je na semaforju spremenila številka pod grbom PSV. Max je poslal predložek s prostega strela z desne strani, obramba Mure je zaspala in z glavo je zadel Donyell Malen. Še en mladi as PSV, star 21 let, ki je prišel še do 30. gola v majici velikana iz Eindhovna in osmega v Evropi.

Konec niza, ki je trajal kar 628 minut

Nekdanji up londonskega Arsenala in Ajaxa je tako potrdil etiketo, s katero je prišel v Mursko Soboto. Je namreč najboljši napadalec PSV in od letos tudi nizozemski reprezentant, ki ga, če se lani ne bi huje poškodoval, tokrat verjetno ne bi spremljali v Fazaneriji. Pred operacijo kolena je namreč v 19 nastopih v prejšnji sezoni zabil kar 16 golov in prispeval 7 asistenc, tako da so na vrata kluba s stadiona Phillips začeli trkati velikani evropskega nogometa.

Mladi up nizozemskega nogometa je hkrati prekinil tudi neverjeten niz Mure brez zadetka, ki do njegovega strela gola ni prejela kar 628 minut. Nazadnje v zadnjem prvenstvenem krogu prejšnje sezone v Sežani proti Taboru.

Veselje Mure po izenačujočem zadetku Nina Koutra. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nino Kouter je spet potrdil odlično formo

Kljub zaostanku so nogometaši Mure hitro dvignili glave in že štiri minute pozneje poskrbeli za izenačenje. Do žoge je v kazenskem prostoru prišel domači kapetan Nino Kouter, z dobrim preigravanjem prišel do prostora in s še boljšim strelom tudi do gola. Kapetan Mure je tako potrdil odlično formo, zaradi katere se je znašel na zadnjem reprezentančnem seznamu Matjaža Keka. In se bo zagotovo znašel tudi na tistem, ki ga bo selektor objavil v ponedeljek.

V 25. minuti je imela Mura na robu kazenskega prostora z desne strani na voljo novo lepo priložnost. K žogi je pristopil Luka Bobičanec in zadel živi zid, takoj za tem pa so pri Muri skočili v zrak. Zahtevali so namreč enajstmetrovko. Vezist Pablo Rosario je resda igral z roko, a je vprašanje, če bi sodnik pokazal na belo točko, tudi če bi imel na voljo VAR. Sporna situacija.

V do te tekme brezhibni obrambi Mure je tokrat škripalo

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V 28. minuti novo vodstvo PSV. Do te tekme kot granit trdna obramba Mure se spet ni izkazala. Vnovič je po levi strani pobegnil Max in podal v sredino, kjer je do strela prišel Mauro Junior. Poizkus mladega Brazilca je vratar Mure Matko Obradović sprva obranil, a je 21-letnik prišel do odbite žoge in jo zlahka spravil v gol. Do konca prvega dela igre se izid ni spremenil, priložnosti pa prav tako ni bilo. Omeniti velja le poizkus od daleč Malena, ki pa je zletel visoko čez vrata Mure.

Očitno je trener slovenskega pokalnega prvaka svoje nogometaše med odmorom dodobra motiviral in jih prepričal, da še ni konec. Le 25 sekund v drugem polčasu je minilo, ko je po desni strani spet sijajno prodrl Kouter, poslal še lepši predložek v kazenski prostor, kjer je skočil Bobičanec, žogo dobro zadel in jo, tako kot peščica prisotnih na tribunah, že videl v golu. Na žalost se ni izšlo. Žoga je končala v prečki in se odbila v gol avt.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na začetku drugega polčasa je bilo vsega konec

V 54. minuti je bilo 1:3. Zaspala je leva stran obrambe Mure, na kateri je tokrat precej škripalo, pred gol je stekel rezervist Cody Gakpo in pri 21 letih prišel do svojega prvega evropskega gola. "Gremo dalje! Ni razpadanja!" se je iz ust Šimundže slišalo takoj za tem. Nogometaši Mure so poskušali upoštevati njegove napotke, a na igrišču žal ni šlo.

V 60. minuti je s solo prodorom še poizkusil Bobičanec, čigar dober strel v kazenskem prostoru je vratar PSV obranil. Pet minut pozneje je bila tekma dokončno odločena. Po drugi podaji portugalskega napadalca Brume je pred gol prišel Malen, zlahka premagal Obradovića in še drugič na tej tekmi dokazal, zakaj smo ga tako opevali.

Tudi statistika potrjuje, da se Mura ni osramotila

Srčna Mura se kljub visokemu zaostanku ni predala, Horvat je v 65. minuti skorajda poskrbel za mojstrovino, njegov strel z roba kazenskega prostora je namreč končal v prečki, potem pa je PSV povsem zagospodaril na igrišču, v zadnji minuti po drugem golu Gakpoja, ki je zadel po lepi podaji nizozemskega reprezentanta Denzela Dumfriesa, zadel še petič in tekmo mirno pripeljal h koncu.

Mura je tako zagrnila zastor nad slovenskimi nastopi v Evropi v tej sezoni, ampak se, čeprav je visoko izgubila, še zdaleč ni osramotila. To potrjuje tudi precej izenačena statistika dogajanja ob koncu tekme. Sedem strelov v okvir vrat Mure in le trije več PSV.

Roger Schmidt je bil po tekmi zagotovo zadovoljen. Na tretji tekmi v vlogi trenerja PSV je tretjič zmagal. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura slovenski, PSV pa nizozemski prvak? Ne bi bilo presenetljivo.

Mura se je na dostojen način poslovila od mednarodnega prizorišča, po tem, kar je pokazala na uvodu v novo sezono, pa ob vseh težavah preostalih najboljših slovenskih klubov ne bi bilo preveliko presenečenje, če bi po letošnji pokalni lovoriki naslednje poletje proslavljala še zgodovinski prvi naslov državnega prvaka.

Tudi zasedba Schmidta, ki se je v preteklosti v Bayerju Leverkusnu in RB Salzburgu tako dobro ujel z nogometom Kevina Kampla (in obratno), utegne v nadaljevanju sezone postoriti marsikaj. Ne bi bilo niti najmanjše presenečenje, če bi se hitri, mladi in progresivni nogometaši, na katere stavi 53-letni Nemec, ob močni konkurenci Ajaxa, Feyenoorda in še nekaterih najboljših nizozemskih klubov ob koncu sezone veselili 25. naslova državnega prvaka. Morda pa kaj odmevnega naredili tudi v Evropi.

Še manj presenetljivo bi bilo, če bi koga od teh, ki so tokrat tekali po ne najboljši zelenici stadiona v Fazaneriji, čez nekaj let občudovali ob igranju za kakšnega izmed največjih evropskih klubov in se hvalili, da smo ga nekoč v Sloveniji videli na lastne oči. Zdi se, da bomo o tem PSV in tudi Muri v prihodnosti govorili še velikokrat …