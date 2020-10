Bizaren avtogol, ki je nasmejal svet, spravil Slovenca in Hrvaško v delirij #video

''Hrabre spremlja sreča,'' je pregovor, ki je pogost v nogometnem svetu. V četrtek se je večkrat omenjal v danski prestolnici, kjer je hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka presenetil Köbenhavn (1:0) in se uvrstil v skupinski deli evropske lige. Rečani so s tem postali bogatejši za slabe tri milijone evrov, ob 13. uri pa bodo dočakali še tri atraktivne tekmece, s katerimi se bodo v skupini lige Europa potegovali za napredovanje vse do zime.

Veselje v slačilnici Rijeke po zmagi:

Evropa takšnega (avto)gola še ni videla

Hrvaški mediji so ob zmagi Rijeke največkrat uporabljali besedo čudež. Tudi zaradi nenavadnega zadetka, ki je zaradi (tragi)komičnih vložkov kmalu postal spletna uspešnica. Danski branilec Peter Ankersen je dosegel nenavaden avtogol. Pred njim je Franko Andrijašević zadel prečko, žoga pa se je odbila naravnost do nesrečnega Skandinavca, ki jo je nespretno spravil v lastno mrežo. Pred tem, ko je Dalmatinec v vrstah Rijeke prodiral proti vratom gostiteljev, sta za dodaten zaplet, ob katerem je nogometnim navdušencem sililo na smeh, poskrbela njegova soigralca.

Avtogol Dancev, ki še vedno odmeva:

Franko Andrijašević 🇭🇷 hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!



Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f — Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020

V najbolj kočljivem trenutku sta spotaknila drug drugega in Andrijaševiću omogočila lažjo pot do uresničitve sanj. Čudežni avtogol je odločil zmagovalca. Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, Rožman je prebral vse namere Köbenhavna, ki je zaman iskal pot do izenačenja. Ostalo je pri 1:0 za hrvaškega predstavnika, nova nogometna evforija, na katero je prestolnico Kvarnerja pred leti navadil Matjaž Kek, je bila rojena.

Največja zmaga Rožmana v karieri

''Uspel nam je čudež, v katerega smo ves čas verjeli. Celoten klub in igralci,'' je o besedi čudež neposredno po tekmi spregovoril tudi Simon Rožman. ''Po tekmi sem bil v deliriju. Imamo mlado ekipo, sam sem mlad trener, v gosteh premagati Köbenhavn pa je velik dosežek za naš klub, mesto in celotno Hrvaško. Zdaj živimo svoje sanje,'' je po poročanju reškega časnika Novi list po najslajši zmagi v karieri, večji tudi od nedavne zmage v finalu hrvaškega pokala, odvrnil nekdanji strateg Celja in Domžal.

''To je moja največja zmaga v trenerski karieri. Vrnilo se nam je za pošteno delo, vložen trud. Nočem pa zdaj govoriti o sebi, niti biti junak. To čast so zaslužili igralci,'' se noče izpostavljati po velikem uspehu reškega kluba, h kateremu je pomagal tudi občasni slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin. Največji evropski izpit v sezoni so opravili z odliko.

Rijeka v tej evropski sezoni ni prejela zadetka tudi na drugi tekmi. Foto: Reuters

Z Domžalami do play-offa Z rumenimi iz Domžal je v preteklosti že opozarjal nase v Evropi. Izločil je ugledni nemški Freiburg, nato pa v play-offu kvalifikacij po remiju v Ljubljani izpadel proti poznejšemu finalistu Marseillu. Tokrat je šel z Rijeko še korak dlje in postal drugi trener v zgodovini reškega kluba, ki bo okusil čar skupinskega dela evropskega tekmovanja. Prvi je bil njegov rojak, zdajšnji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek.

Po pivo na bencinsko črpalko

Rožmana se je zelo dotaknilo burno proslavljanje igralcev v slačilnici. Čutiti je bilo neizmerno srečo, pravcato olajšanje, pridružil se je tudi predsednik Damir Mišković. Slovenski strateg je tako sproščeno spregovoril tudi o tem, kakšna bo zabava. ''Povedali so mi, da se ob 22. uri na Danskem zapirajo trgovine. Se bomo pa ustavili na bencinski črpalki in kupili kakšno pivo,'' se je nasmejal Rožman, ko se je po tekmi družil s hrvaškimi novinarji.

Razočaranje nogometašev Köbenhavna, ki so pred porazom z Rijeko v zadnjih 14 sezonah kar 13-krat igrali v skupinskem delu evropskih tekmovanj, je bilo veliko. Foto: Reuters

Spregovoril je tudi o znanem pregovoru o hrabrosti in sreči. ''Nista zadoščala za našo zmago, morali smo pokazati tudi kakovost,'' je čestital igralcem, da so dosledno upoštevali njegova navodila in izločili danskega velikana, ki ga vodi njegov dobri znanec. Morda je tudi to pomagalo, da je učenec premagal učitelja, saj je Rožman v preteklosti črpal zajetno znanje prav od Norvežana Staleja Solbakkna. Ta je pred leti v Kölnu vodil Milivoja Novakovića in Miša Brečka, na Danskem pa Benjamina Verbiča. Takrat se je spoznal z Rožmanom, začela sta sodelovati. Ko je Rožman zapustil celjski stolček, je odšel za teden dni k trenerju Solbakknu.

Simon Rožman je v Sloveniji poskrbel za največji uspeh, ko je z Domžalami osvojil pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Nabral sem neprecenljive izkušnje,'' nam je pred leti zaupal v sobotnem intervjuju za Sportal. V četrtek mu je prekrižal načrte v Evropi, sebi pa omogočil krepko "dozo" spoštovanja navijačev, ki ga v prejšnji sezoni, ko je Rijeka rezultatsko nihala v prvenstvu, ni bilo pretirano čutiti. Rožman je pač vstopil v velike Kekove in Bišćanove čevlje, zato ni manjkalo dvomljivcev njegovih sposobnosti. Predsednik mu je v najtežjih trenutkih stal ob strani, upornost se mu je obrestovala. Rijeka bo zaigrala v Evropi vsaj do zime!

''Ne morem vam opisati, kako srečen sem! Vedno sem se želel uvrstiti med evropske velikane,'' je bil Rožman vzhičen na stadionu Parken v Köbenhavnu, kar dokazuje tudi njegova objava na Twitterju.

Edini izmed štirih Slovencev Simon Rožman je po Darku Milaniču (Maribor), Anteju Šimundži (Maribor) in Matjažu Keku (Rijeka) četrti slovenski strateg, ki bo vodil klub v skupinskem delu evropske lige. Foto: Hina/STA Rožman je edini od štirih slovenskih trenerjev, ki so se v tej sezoni pozabavali z izzivom, da popeljejo svoje izbrance v skupinski del evropskega tekmovanja. Darko Milanič (Slovan Bratislava) se je s slovaškim prvakom presenetljivo poslovil že v 2. krogu kvalifikacij, Dušan Kosić (Celje) in Ante Šimundža (Mura) sta v Evropi vztrajala še teden dlje, Rožmanu pa je kot edinemu Slovencu uspel veliki met z Rijeko. Najprej je v 3. krogu kvalifikacij na Rujevici po podaljšku izločil ukrajinski Kolos (2:0), nato pa v odločilni tekmi, ki je navijače Rijeke spomnila na nepozaben uspeh Kekove čete iz leta 2013 proti Stuttgartu, "spravila v žalost" danskega podprvaka.

Simon Rožman: Čestitke igračima, najbitnije je da su oni vjerovali. Posljednjih deset dana bila je mobilizacija u klubu, svi su radili na ovom plasmanu u Europsku ligu. Ovo je fantastičan uspjeh, živimo svoje snove 💪🔵⚪



👉 https://t.co/pBq4zQTQio#ZajednosmoRijeka #UEL pic.twitter.com/Z2BNyua5iq — NK Rijeka (@NKRijeka) October 1, 2020

Nogometaši Rijeke se vračajo na Hrvaško v dopoldanskih urah, ob 12.15 pa jim bodo navijači pred stadionom Rujevica priredili slavnostni sprejem. Rečani so spet na nogah, mesto bo znova priča evropskim spektaklom. Tako je bilo nazadnje 7. decembra 2017, ko je Rijeka doma v skupinskem delu evropske lige premagala AC Milan (2:0). Še pod taktirko Keka …