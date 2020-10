Neusmiljen žreb za Simona Rožmana

Rožmanova Rijeka se bo do zime v Evropi pomerila z Napolijem, Real Sociedadom in AZ Alkmaarjem.

Rožmanova Rijeka se bo do zime v Evropi pomerila z Napolijem, Real Sociedadom in AZ Alkmaarjem. Foto: Reuters

Po atraktivnem četrtkovem žrebu lige prvakov so dan pozneje v Nyonu zaplesale še kroglice z 48 udeleženci skupinskega dela lige Europa. Uefa jim namenja mikavno finančno nagrado v višini 2,92 milijona evrov, za lovoriko pa se bodo potegovali tudi štirje klubi s slovenskimi legionarji. Rijeka, katero vodi Simon Rožman, je doletel zelo zahteven žreb, saj se je znašla v skupini s predstavniki Italije, Španije in Nizozemske.

Žreb skupinskega dela lige Europa: Skupina A: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofija

Skupina B: Arsenal, Rapid Dunaj, Molde, Dundalk

Skupina C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer'Sheva, Nice

Skupina D: Benfica, Standard Liege, Glasgow Rangers, Lech Poznan

Skupina E: PSV Eindhoven, PAOK Solun, Granada, Omonia Nikozija

Skupina F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Skupina G: Braga, Leicester City, AEK Atene, Zorja Luhansk

Skupina H: Celtic, Sparta Praga, AC Milan, Lille

Skupina I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Skupina J: Tottenham, Ludogorec, LASK Linz, Royal Antwerp

Skupina K: CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC

Skupina L: Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec

Četrtki bodo od 22. oktobra do 10. decembra rezervirani za dvoboje skupinskega dela evropske lige. V njem bo nastopilo 48 klubov iz 26 držav, tako da bo razpršenost po državah veliko večja kot v ligi prvakov, kjer sodeluje 32 klubov iz 15 držav. Največ, po tri predstavnike, ima sedem držav.

Francija in Nemčija le z dvema predstavnikoma

Dunajski Rapid se je prebil v skupinski del evropske lige. V skupini B se bo pomeril s favoriziranim Arsenalom iz Londona ter dvema znancema NK Celje iz kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Sportida Med njimi presenetljivo ni vseh petih držav z najmočnejšimi ligami. Anglija, Italija in Španija so v tej skupini, Franciji in Nemčiji pa je spodletelo, saj sta Reims in Wolfsburg izpadla v kvalifikacijah. Po tri klube imajo še Belgija, Nizozemska, Češka, na veselje slovenskih ljubiteljev nogometa pa tudi Avstrija, saj barve dunajskega Rapida brani slovenski reprezentant Dejan Petrović.

Nekdanji zvezni igralec Aluminija ni edini nogometaš, ki bo v skupinskem delu lige Europa predstavljal slovenski nogomet. Preboj med 48 klubov, ki nastopajo v 12 skupinah, je uspel še štirim Slovencem. Trije si služijo kruh na Hrvaškem. Petar Stojanović pri prvaku Dinamu, velik uspeh pa je uspel tudi Rijeki, ki je pod taktirko Simona Rožmana- na igrišču je vso tekmo pomagal Adam Gnezda Čerin - v gosteh presenetila Köbenhavn. V skupinski del evropske lige se je prebil tudi atenski AEK, pri katerem na svojo priložnost čaka 18-letni branilec Žiga Laci.

Z žrebom najmanj zadovoljna Rožman in Gnezda Čerin

Petar Stojanović bo z Dinamom gostoval v Moskvi, Rotterdamu in Volšperku. Foto: SPS/Sportida S kom se bodo pomerili Slovenci? Ples kroglic ni bil naklonjen Rijeki. Hrvaški pokalni zmagovalci so se znašli v zelo močni skupini F, v kateri se bodo za napredovanje (prinašata ga prvo in drugo mesto) potegovali z Napolijem, Real Sociedadom in AZ Alkmaarjem, predstavniki treh evropskih nogometnih velesil.

Petrovićev Rapid Dunaj bo v skupini B skušal prekrižati načrte Arsenalu ter dvema prvakoma, s katerima so imeli izkušnje v kvalifikacijah Celjani. Z norveškim Moldejem ter irskim Dundalkom. Lacijev AEK Atene je pristal v skupini G, kjer bo imel opravka z Brago, trenutno najbolj vročim angleškim klubom Leicester City in ukrajinsko Zorjo, Stojanovićev Dinamo Zagreb pa se bo v skupini K meril z moskovskim CSKA (ruski velikan je posodil Jako Bijola Hannovru), Feyenoordom in avstrijskim Wolfsbergerjem, katerega je pred kratkim okrepil nekdanji napadalec Celja Dario Vizinger.

Celju ni uspelo, Dundalku pač

Celjani so v kvalifikacijah za ligo prvakov premagali Dundalk, a vseeno končali evropsko sezono krepko pred Irci. Foto: Vid Ponikvar Med udeleženci evropske lige ne manjka evropskih velikanov. Na papirju veliko spoštovanje, tako zaradi zvezdniških imen kot tudi bleščeče preteklosti, vlivajo Arsenal, Tottenham (oba Anglija), Napoli, Roma, AC Milan (vsi Italija), Benfica (Portugalska) in še kdo, v igri za naslov je tudi PSV Eindhoven, ki je v 3. krogu kvalifikacij nadigral Muro v Fazaneriji (5:1), pa tudi norveški Molde, ki je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil slovenskega prvaka v Celju (2:1).

Zanimivo je, da se je v skupino uvrstil celo irski prvak Dundalk, ki so ga v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov premagali Celjani. Irske prvake je nato v popravnem izpitu spremljala sreča pri žrebu, v kvalifikacijah za ligo Europa pa so izločili prvake Andore (Inter Club d'Escaldes), Moldavije (Šerif Tiraspol) in Ferskih otokov (KI Klaksvik).

Uefa pa je udeležence skupinskega dela pred žrebom po kriteriju klubskega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih razvrstila v štiri jakostne skupine.