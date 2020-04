Italijanski klubi dosegli dogovor za dokončanje serie A, na Nizozemskem pa ...

Italijanski nogometni klubi so se kljub epidemiji, ki je močno prizadela državo, izrekli za dokončanje elitne serie A. Kot poročajo agencije, je 20 klubov prve lige danes potrdilo, da želijo dokončati prvenstvo, "če bodo to dopuščale varnostne in zdravstvene razmere v državi". Na Nizozemskem pa nogometnih tekmovanj ne bo vse do 1. septembra, je potrdil premier Mark Rute.

Pomembno novico so klubi italijanske elitne lige v sporočilu za javnost potrdili danes, dan pred zasedanjem vodilnih nogometnih delavcev s ministrom za šport Vincenzom Spadaforo.

Italijansko prvenstvo je prekinjeno vse od 12. marca, do konca pa manjka še 12 krogov. Želja italijanske zveze je, da igralci začnejo treninge že 4. maja, dan po tem, ko v državi preneha veljati vrsta ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Nogometaši bi prvenstvo nato nadaljevali tri tedne kasneje, brez občinstva in pod strogim zdravstvenim nadzorom.

Vlada v Rimu je do te zahteve še zadržana. "Sem velik ljubitelj nogometa, a z več kot 400 smrtnimi žrtvami na dan je to trenutno naš zadnji problem," je zahtevo nogometašev v radijskem intervjuju pokomentiral minister za zdravstvo Roberto Speranza.

Na Nizozemskem brez nogometa do 1. septembra

Nizozemska je prva med evropskimi državami, ki je s političnim ukrepom preprečila dokončanje nogometnega prvenstva. Premier Mark Rute je nocoj v Haagu tudi uradno potrdil, da v državi ne bo nogometnih tekmovanj vse do 1. septembra. Na Nizozemskem so prepovedane vse prireditve, z katere so potrebna posebna dovoljenja in to velja tudi za nogomet.

Prepoved je na Nizozemskem sprva veljala do 1. junija in nizozemska nogometna zveza KNVB je po tem terminu načrtovala nadaljevanje v prvi in drugi ligi. Izziv ni bil prevelik, saj je do konca prvenstva tam ostalo vsega osem krogov.

A tudi nekateri klubi, med njimi vodilni Ajax iz Amsterdama, PSV Eindhoven in SZ Alkmaar so se že pred današnjo izjavo premierja zavzemali za predčasen konec sezone.

