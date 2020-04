Se mora Prva liga Telekom Slovenije končati do 31. julija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) in združenje evropskih klubov (Eca) sta se po poročanju španskega športnega dnevnika As dogovorila, da se morajo domača tekmovanja končati do 31. julija, tako da bi bil avgust namenjen ligi prvakov in evropski ligi. Tudi o tem naj bi sicer govorili danes na seji izvršnega odbora Uefe.

Krovna nogometna organizacija priporoča nacionalnim zvezam, da se tekmovalna sezona 2019/2020 zaključi na igriščih. Evropska nogometna družina ima 55 članic. Če domače lige ne bo moč končati do konca julija, kot je to primer na Nizozemskem in v Belgiji, potem naj bi Uefa odločitev glede končnega razpleta prepustila vsaki od nacionalnih zvez, bo pa primere obravnavala tudi v luči sodelovanja v evropskih pokalih.

Kdaj bo Josip Iličić nadaljeval evropsko sezono z Atalanto, kjer je navdušil in se uvrstil v četrtfinale lige prvakov? Foto: Getty Images

Tako naj ne bi računali Uefinega koeficienta, kdo gre v evropska tekmovanja, ampak naj bi vsaka država imela svoje kriterije. Najpomembnejše naj bi bilo, da je do konca julija znan seznam klubov, ki bodo prihodnjo sezono tekmovali v evropskih tekmovanjih, poroča STA.

Kdo iz Slovenije v Evropo?

Kar se tiče Slovenije, ima za udeležbo v evropskih klubskih tekmovanjih v sezoni 2020/21 s strani evropske krovne organizacije namenjena štiri mesta. Prvak se bo udeležil kvalifikacij za ligo prvakov, po 25 krogih je v vodstvu ljubljanska Olimpija, preostali trije predstavniki pa bodo tekmovali v kvalifikacijah za ligo Europa.

V "prvoligaškem" polfinalu pokala Slovenije, ki prinaša bližnjico do Evrope, bi se morala spopasti Mura in Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Eno izmed omenjenih treh mest bi lahko zasedel pokalni zmagovalec. V pokalnem tekmovanju so se v polfinale uvrstili Mura, Aluminij, Nafta in Radomlje, v polfinalu pa bi se morala spopasti prvoligaška in drugoligaška tekmeca.