Noro, kaj vse je že doživel Jakirović proti Mariboru

Nekdanji zvezni igralec Sergej Jakirović, rojen v Mostarju, si je nogometni kruh služil v različnih državah. Največ klubov je zamenjal na Hrvaškem, petkrat je oblekel državni dres Bosne in Hercegovine, pot pa ga je vodila tudi v Avstrijo, Bolgarijo, na Slovaško in … tudi Slovenijo.

Po Zimbruju je Maribor šokiral še Korotan

Sergej Jakirović v dresu sofijskega CSKA v dvoboju z rojakom, nekdanjim zvezdnikom HSV Sergejem Barbarezom. Foto: Guliver/Getty Images Ko je bil star 23 let, se je odločil, da bo sprejel ponudbo Korotana s Prevalj. Preselil se je na Koroško in zaigral v slovenskem prvenstvu. To je bila sezona 2000/01, edina poleg aktualne, v kateri je v prvi ligi igral tudi sežanski Tabor.

Veliki nogometni vladar Slovenije je bil NK Maribor, ki pa je v sezono vstopil z ogromnim razočaranjem v Evropi. Leto poprej je navduševal v skupinskem delu elitne lige prvakov in pisal zgodovino slovenskega nogometa, nato pa pod vodstvom Matjaža Keka presenetljivo izpadel proti prvaku Moldavije.

Neuspeh proti Zimbruju še danes peče slovenskega selektorja. Mariborčani ga niso mogli preboleti, nadaljevali z neprepričljivimi predstavami tudi v prvenstvu, v 7. krogu pa so v Ljudskem vrtu gostili Korotan. Bilo je 9. septembra 2000. Vijolice so bile favoritinje, a se jim je pošteno zalomilo. Pri gostih je od prve do zadnje minute igral tudi Jakirović, visokonogi igralec iz Hercegovine, in pomagal soigralcem do odmevnega uspeha.

Nastja Čeh: Bogatinov se z Jakirovićem ni zmotil

Nastja Čeh je prepričan, da je Sergej Jakirović prava izbira za naslednika Darka Milaniča pri NK Maribor. Foto: Reuters Odločilen trenutek, ki je jeziček tehtnice prevesel na stran Korotana, se je zgodil v 11. minuti. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Nastja Čeh je ostro skočil proti Jakiroviću, ki je obležal na tleh. Tekmo je sodil Damir Skomina, ki je imel takrat šele 24 let, in svetlolasemu Ptujčanu pokazal rdeči karton. Gledalci v prvem delu niso videli zadetkov, nato pa je Korotan izkoristil prednost in na krilih dvakratnega strelca Srba Milana Boškovića zmagal s 3:1. To je bil tako velik udarec za Maribor, da je po tekmi odstopil Kek in ostal brez službe.

''Kako se ne bi spominjal Jakirovića? Še danes smo znanci. Bil je odličen igralec, obvlada svoj posel. Tako, kot je bil kakovosten igralec, je tudi kakovosten trener. Obvlada nogomet, ima pozitiven značaj, tako da mu lahko zaželim le ogromne sreče. In pa dobre živce, ki jih v Mariboru, ki je za slovenske razmere specifičen klub, tudi potrebuješ, da lahko dobro opravljaš delo. Po mojem mnenju je Jakirović pravi izbor za trenerja Maribora, Oli (športni direktor Oliver Bogatinov, op. p.) se ni zmotil,'' nam je povedal Nastja Čeh, katerega izključitev je odprla pot Prevaljčanom do senzacionalnega uspeha v Mariboru.

Jakirović zatresel mrežo, Mijatović pokazal na sredino

Radenko Mijatović je sodil dvoboj, na katerem je Jakirović dosegel edini zadetek v karieri v 1. SNL proti NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar Čeh se je veliko raje kot tiste tekme, spominjal druge s Korotanom v sezoni 2000/01. Igralo se je na Koroškem, Maribor pa je 26. novembra 2000 zmagal s 4:2. Na tistem dvoboju se je Nastja vpisal med strelce in v zadnjih minutah postavil končni rezultat, v polno pa je zadel tudi Jakirović! V 62. minuti je premagal Tomaža Murka in izenačil na 2:2.

Veselje gostiteljev, to je bil eden izmed osmih zadetkov, ki jih je novopečeni trener Maribora dosegel v 1. SNL, ni trajalo dolgo. Izbranci Boruta Jarca so še proslavljali izenačenje, ko je branilec Maribora Muamer Vugdalić v naslednjem napadu povedel Štajerce v vodstvo s 3:2 in se tako ''opravičil'' navijačem za avtogol, ki ga je dosegel na omenjeni tekmi.

Zanimivo je, da je pravico na tej tekmi delil nihče drug kot Radenko Mijatović, zdajšnji prvi mož slovenskega nogometa, predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki danes praznuje 100-letnico organiziranega delovanja nogometa na Slovenskem.

Jakirović se je v sezoni 2000/01 še enkrat pomeril z Mariborom. Znova je izgubil doma, v 24. krogu je Maribor zmagal z 1:0, edini zadetek pa je že v uvodnih minutah dosegel Fabijan Cipot. Jakirović je na tej tekmi odigral 29 minut.

Teniški poraz v Ljudskem vrtu

Ko je Maribor 25. novembra 2001 nadigral Korotan s 6:1, je dva zadetka dosegel Damir Pekić. Foto: Vid Ponikvar Če je Jakirović v prvi sezoni v Sloveniji še izkusil zmago nad Mariborom, je v drugi ostal brez nje. Proti vijolicam, ki so ponovno osvojile naslov prvaka, je na treh tekmah osvojil le točko. Čeprav je v drugo sezono krenil odločno in se na uvodnih štirih tekmah (prvenstvo in pokal) kar trikrat vpisal med strelce, mreže Maribora ni več zatresel. Najprej je izgubil doma proti Prašnikarjevi četi z 0:2. Ponovno je bil sodnik Damir Skomina, državni prvaki pa so oba zadetka dosegli v zadnjih šestih minutah.

Sledilo je srečanje v Ljudskem vrtu, kjer je Korotan 25. novembra 2001 doživel potop. Izgubil je s teniškim rezultatom 1:6! Polovico zadetkov je prispeval Samir Duro, Jakirovićev rojak, ki je tudi zaigral v reprezentanci Bosne in Hercegovine, pod dva se je podpisal Damir Pekić, enega pa je dal Simon Sešlar.

Jakirović je zadnjo tekmo proti Mariboru odigral 30. marca 2002. Pred dobrimi 18 leti je na Prevaljah remiziral z vijolicami z 0:0. To je bil tudi njegov edini remi proti Mariboru, ki ga bo skušal kot trener popeljati do vrha razpredelnice v Sloveniji.

Maribor v Prvi ligi Telekom Slovenije po 25 krogih za Olimpijo zaostaja za sedem točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko je bil nogometaš Korotana, je Maribor obakrat osvojil naslov prvaka. V sezoni 2001/02 mu je to uspelo po dramatičnem sklepnem dejanju, ko je v zadnjem krogu remiziral za Bežigradom proti ambiciozni Olimpiji (1:1) in zadržal prednost pred zmaji.

Kako so prvoligaški klubi v tej sezoni nabirali točke iz kroga v krog?

Zdaj, ko je nasledil Darka Milaniča in prevzel trenersko paličico pri Mariboru, je položaj obrnjen. Mariborčani za Ljubljančani zaostajajo kar sedem točk, tako da je pred 43-letnim Mostarčanom zahteven izziv, saj je mesto ob Dravi navajeno osvajanja lovorik.

Zadnja tekma, ki jo je Sergej Jakirović, je bila 20. februarja. Pred dobrima dvema mesecema je z Gorico na splitskem Poljudu doživel hud poraz proti Hajduku (0:6). Pred tem je bil večkrat strup za dalmatinskega velikana, podobno velja tudi za Dinamo, Rijeko in Osijek, preostale velikane hrvaškega nogometa, ki so se večkrat opekli proti klubu iz predmestja Zagreba. Foto: NK Maribor