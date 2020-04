Stoletnica s kozmetično napako

Vsaka obletnica je prežeta s posebnimi čustvi, če pa je v igri okrogla stoletnica, za številne čarobna številka, ki predstavlja mogočen mejnik, proslavljanju in ponosu ni videti konca. A le v primeru, če to dopuščajo pogoji. Nogometna zveza Slovenije pri tem ni imela sreče. Danes praznuje stoletnico organiziranega nogometa na slovenskih tleh, a bo slavnostni program zaradi pandemije koronavirusa močno okrnjen.

Koronavirus ni pokvaril zabave le Nogometni zvezi Slovenije, ampak vsemu nogometnemu svetu. Obdobje, ki ga imajo ljubitelji tega športa najraje, saj ponuja najbolj razburljiv del sezone, kjer se rado odloča o naslovih, mineva zelo monotono. Brez nogometa, z igralci, trenerji in navijači v karantenah. Če ne bi bilo koronavirusa, bi bilo povsem drugače. Tudi na sončni strani Alp.

Ronalda žal ne bo v Ljubljano

Konec maja bi se lahko ponovno na zelenicah srečala "stara znanca" Cristiano Ronaldo in Jan Oblak, a je dvoboj med Slovenijo in Portugalsko zaradi pandemije koronavirusa odpadel. Foto: Sportida Krovna zveza bi priredila slavnostno skupščino, vrhunec, v katerem bi imeli glavno vlogo največji zvezdniki slovenskega nogometa – Jan Oblak, Josip Iličić in družba –, pa bi sledil konec maja, ko bi morala v Stožicah gostovati Portugalska. Aktualni evropski prvak, prvi zmagovalec lige narodov in svetovna velesila, katere kapetan in najboljši strelec je nihče drug kot Cristiano Ronaldo.

Nogometni superzvezdnik, ki bi ga zagotovo pričakale polne tribune ljubljanskega stadiona, Slovenija pa bi bila priča velikemu spektaklu. Tako je bilo načrtovano, a so se vmešale višje sile, v glavni vlogi zlobneža se predstavlja bolezen covid-19, in spremenile spored.

Krovna zveza se je s težkim srcem odpovedala slavnostni skupščini, namesto nje pa bo danes ob 20. uri na Brdu pri Kranju izpeljala poseben dogodek, na katerem bodo imeli glavno besedo trije predsedniki. Niso bili izbrani naključno, ampak z razlogom.

Rudi Zavrl, častni predsednik NZS, je leta 2009 predal predsedniško žezlo nasledniku Ivanu Simiču. Foto: Vid Ponikvar

Prvi je Rudi Zavrl, dolgoletni prvi mož slovenskega nogometa in prvi ter edini častni predsednik NZS, drugi je aktualni predsednik NZS Radenko Mijatović, tretji pa Aleksander Čeferin, športni funkcionar z najvišjim nazivom, kar si ga je kdajkoli izboril Slovenec v mednarodnih organizacijah, saj je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa). Čeprav Slovenija spada med njene mlajše članice in manjše evropske države, se lahko pohvali z izvrstnimi rezultati. Večer s predsedniki se bo začel ob 20. uri.

Predstavnike NZS bo ob 11. uri na posebni slovesnosti ob 100-letnici delovanja v predsedniški palači gostil predsednik države Borut Pahor, stalni gost in navijač na domačih tekmah slovenske reprezentance.

Razstava fotografij, nov dres in knjiga ...

Slovenskih nogometnih pravljic je bilo ogromno, največji vtis na nogometni svet pa so pustili nastopi članske reprezentance na velikih tekmovanjih (dvakrat na SP – 2002 in 2010 –, enkrat na EP – 2000), nastopi NK Maribor v skupinskih delih evropskih tekmovanj, od tega kar trikrat v ligi prvakov, ter izjemne kariere nekaterih posameznikov, ki spadajo v sam svetovni vrh.

Slovenska nogometna reprezentanca je v preteklosti igrala v različnih dresih. Na tej fotografiji so zajeti dresu v obdobju od leta 1992 do 2010. Foto: Vid Ponikvar

V čast okroglemu jubileju organiziranega nogometa v Sloveniji bi morali v ljubljanskem parku Tivoli svečano odpreti razstavo fotografij, s pomočjo katerih bi obiskovalcem ponudili slikovit vpogled v stoletno obdobje nogometa, ki je na tem delu Evrope pisal takšne in drugačne zgodbe. Pogosto pestre, včasih tudi manj prijetne, vsekakor pa takšne, da so navijači, oboževalci nogometa, tisti, zaradi katerih se sploh igra, lahko prišli na svoj račun.

Ob tej priložnosti naj bi bil predstavljen tudi novi dres slovenske izbrane vrste ter knjiga o zgodovini nogometa na slovenskih tleh. Tudi o tem bo govora na slavnostnem dogodku s tremi predsedniki, ki imajo kar nekaj skupnih značilnosti.

Katanec napisal zlato pravljico

Srečko Katanec je bil na Euru 2000 najmlajši selektor med vsemi udeleženci. Takrat je imel slabih 37 let. Foto: Guliver/Getty Images Ne le to, da so vsi izkusili, kako je biti predsednik NZS, ampak tudi to, da se v skladu s svojimi zmožnostmi trudijo oziroma so se trudili za boljši jutri slovenskega nogometa. Za šport, v katerem se Slovenci dolgo časa, razen redkih izjem, kot je bil npr. Branko Oblak in še kdo, niso mogli resneje kosati z največjimi. Tako je bilo tudi v prejšnjih državah, kamor je prej spadala Slovenija, tako je bilo tudi ob začetku državne samostojnosti.

Ko pa je selektorsko paličico v svoje roke prijel Srečko Katanec, povzdignil reprezentanco v 11 srčnih bojevnikov, je majhna Slovenija izpisala nogometno pravljico in dokazala, da se lahko, tako kot v številnih drugih športih, druži z elito tudi v nogometu. Nazadnje se je z najboljšimi družila leta 2010, ravno ob 90-letnici organiziranega nogometa na Slovenskem, letos, deset let pozneje, pa je veliko proslavo pokvarila pandemija koronavirusa in spremenila program. Na njem bi zagotovo aktualnemu selektorju Matjažu Keku zaželeli obilico sreče, da kmalu ponovi južnoafriški podvig, a je koronavirus pokvaril zabavo, tako da bo slovesnost minila ne le v znamenju želja po srečni prihodnosti slovenskega nogometa, ampak predvsem zdravja. Tistega, kar v teh dneh, tednih in mesecih tudi najbolj šteje.