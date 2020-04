Na Pokljuki za SP shranili 19 tisoč kubičnih metrov snega

"Na Pokljuki nam je uspelo spraviti 19 tisoč kubičnih metrov snega, kar zadostuje za pokritje skoraj dveh tretjin prog za svetovno prvenstvo. Za to, da bi ga čim več ostalo, smo poskrbeli s filcem, ki nam ga je pod posebno ugodnimi pogoji zagotovilo podjetje Filc, d. o. o., in polmetrsko odejo sekancev, ki smo jih skupaj potrebovali kar 700 kubikov," sporočajo prireditelji pokljuških biatlonskih tekem.

Prihodnji teden bodo imetniki pravic televizijskih prenosov s SP prejeli priročnik za televizijske ekipe, ki ga je organizacijski odbor pripravil skupaj s Televizijo Slovenija, Evropsko radio-difuzijsko mrežo in Mednarodno biatlonsko zvezo, še piše v sporočilu za javnost ŠD Pokljuka. S tem pa je natančno določena tudi nova podoba prizorišča za prvenstvo.

Kup snega so prekrili s sekanci in filcem. Foto: ŠD Pokljuka

Kaj je novega na Rudnem polju?

"Novo in povečano je medijsko središče, posebej postavljena in povečana sta mešana cona in del za televizijske studie, nova je lokacija catering šotora za medije, nove so tudi pozicije za televizije in IBC (samo ta del na skupaj več kot 4.000 kvadratnih metrih). V skladu s spremembami so nove tudi pozicije za pripravo tekmovalcev in njihovo opremo, nov je položaj gostinskega šotora v velikosti 1.200 kvadratnih metrov, spremenjen pa je tudi prometni režim, ki predvideva, da se bodo tako gledalci kot tudi delavci na Pokljuki in predstavniki medijev na Rudno polje vozili z organiziranim prevozom. Dostop bo omogočen le tekmovalcem in servisnim ekipam. Nove in povečane so tudi tribune. Glavna tribuna bo sprejela 7.700 gledalcev, dodatna pa še 550. Sedišča na tribunah bodo na voljo le kupcem s splošnimi in/ali tedenskimi vstopnicami, ki so v prodaji že od 24. januarja, ko je Pokljuka letos gostila svetovni pokal. Mogoče pa bo kupiti tudi vstopnice ob progah, kar je prav tako novost prireditve, skupaj pa bo zmogljivost stadiona za gledalce narasla na skoraj 13 tisoč, naštevajo pokljuški prireditelji.

Poseben status, posebna odgovornost

Tim Farčnik: Smo v Triglavskem narodnem parku, kar Pokljuki daje poseben status, a tudi posebno odgovornost. Foto: Grega Valančič/Sportida "Radi bi poudarili, da so tako rekoč vse novosti le začasne narave. Smo v Triglavskem narodnem parku, kar Pokljuki daje poseben status, a tudi posebno odgovornost. Prav zato se tudi organizatorji trudimo aktivno zaščititi in ohraniti naravo v tem okolju," o spremembah pravi podpredsednik organizacijskega odbora Tim Farčnik.

Priprave na svetovno prvenstvo se bodo na Pokljuki kljub težavam zaradi epidemije koronavirusa lahko nadaljevale po posameznih strokovnih področjih. "Ob obilici rednega dela bomo naslednja večja dogodka na Bledu gostili avgusta in oktobra, ko sledita najprej sestanek televizij, ki bodo prenašale prvenstvo, nato pa še sestanek organizatorjev biatlonskih tekmovanj v sezoni 2020/21," sklenejo poročilo.

