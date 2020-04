V Planici naredili taktičen manever

Skoraj devet tisoč kubičnih metrov snega so pokrili s sekanci in bo počakal do naslednje zime, ko bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih.

OC Planico je izpad svetovnega prvenstva v poletih dodobra udaril po hrbtu, saj so nekateri stroški nastali, prihodkov pa ni bilo. Vsaj ne tistih iz osrednjih virov, ki jih prinašajo TV-pravice in gledalci z vstopnicami. Teh bi bilo ob Letalnici bratov Gorišek kot vsak marčevski konec tedna zagotovo veliko.

Čeprav prvenstva v tej zimi niso mogli izpeljati, pa so jim šli pri Mednarodni smučarski zvezi FIS na roko, saj je tudi njim v interesu, da se medalje najboljšim letalcem podelijo. Zato so začeli iskati rezervni termin in dobili zamisel, da bi prvenstvo organizirali še letos decembra.

Ker se v tistem času organizatorji drugih prizorišč ukvarjajo tudi s pomanjkanjem snega, ker zime niso več takšne, kot so bile nekoč, so se planiški organizatorji domislili taktične poteze. Shranili so med osem in devet tisoč kubičnih metrov snega.

"Pokrili smo ga s sekanci, da se bo ohranil do naslednje zime, ko bo na sporedu FIS svetovno prvenstvo v poletih. Tako spravljen sneg je zagotovilo, da bomo tekmovanje lahko izpeljali ne glede na vremenske razmere, ki bodo v dolini pod Poncami v decembru," so sporočili iz OC Planica.