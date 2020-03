Zaradi Planice izredne odločitve

Letošnje svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici je padlo v vodo. Razlog? Tako kot povsod drugod je bil koronavirus tisti, ki je zapeljal tok dogodkov v drugo smer. A ni bojazni, da prvenstva ne bi bilo. Z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) se mora organizator zdaj dogovoriti, v kateri termin bi lahko Planico uvrstili v prihodnji zimi. Ker nočejo, da bi jih ta kakorkoli presenetila, so se priprav že lotili. Med drugim so večjo količino snega prihranili za morebitne hujše čase.

Pretekli konec tedna bi morali pozdraviti novega svetovnega prvaka v poletih in reprezentanco, ki bi na ekipni tekmi osvojila zlato medaljo. A poletov na Letalnici bratov Gorišek v Planici zaradi razmer, ki vladajo po svetu, ni bilo.

Sezona skakalcev se je predčasno končala že 12. marca v Trondheimu, potem ko se je koronavirus začel hitro širiti po Evropi.

Organizator prvenstva v Planici je občutil posledice, zlasti v finančnem smislu. O točni številki še ne morejo govoriti, ker morajo najprej urediti vse podrobnosti s partnerji, a naj bi bile merodajne tiste, s katerimi je nazadnje razpolagal generalni sekretar OK Planica Primož Finžgar. Če bo Planica dobila nadomestni termin, bodo zmanjšali negativni rezultat na 450 tisoč evrov.

In Planica bo dobila nov termin, vprašanje je le, kdaj jo bodo umestili v koledar za prihodnjo sezono. Novi direktor tekmovanj v smučarskih skokih Sandro Pertile, ki bo 1. aprila tudi uradno stopil v čevlje poslavljajočega se Avstrijca Walterja Hoferja, je govoril o več mogočih scenarijih. Omenjali so december, januar in tudi marec povsem ob koncu sezone. A Planica ne bo izpustila zaključka svetovnega pokala in svoje marčevske norosti.

Sneg pokrili s sekanci, če bi jih presenetila zima

Jasno je že, da bo na Letalnici bratov Gorišek v prihodnji sezoni dvojni program. "Nenehno smo v pogovorih z Mednarodno smučarsko zvezo. Dejstvo je, da morata vse spremembe koledarjev odobriti odbor za skoke in odbor za koledar, nato pa odloča predsedstvo. Tu je ogromno postopkov. Pogovori po telefonu so in obljube tudi. Drugače zdaj tudi ne gre. Nekaj je dejstvo. Prvenstvo v poletih je v lasti FIS. 90 odstotkov sponzorjev je marketing FIS prodal. Z njimi se je treba pogovoriti. Njihov interes je, da se prvenstvo izpelje. Dnevno smo v navezi in premetavamo scenarije. Z lokalnimi sponzorji se pogovarjamo, na kakšen način pripraviti in vse skupaj izpeljati. Če bi bilo decembra, bi bilo to še v letošnjem poslovnem letu. V tej smeri vsi delamo," razlaga predstavnik za stike z javnostjo pri OC Planica Tomi Trbovc.

V Planici se ob Letalnici bratov Gorišek vselej zbere ogromno ljubiteljev dolgih poletov. Foto: Vid Ponikvar

December je sicer nehvaležen mesec, saj se zime ponekod ne začnejo najbolje, a bi bili v dolini pod Poncami pripravljeni tudi na ta termin: "Z letalnice smo pobrali sneg in ga dali na en kup. Od osem do devet kubičnih metrov smo dali na eno mesto in ga bomo pokrili s sekanci ter ogradili. Ta naj bi ostal do naslednje zime in bo v izteku letalnice. To je zagotovilo, če decembra ne bi bile razmere, lahko bi si pomagali s tem snegom. Dejstvo je tudi, da je v Planici predor, kjer je poleti prav tako sneg. Kar zadeva sneg, ne vidimo težav."

"Gre za izreden dogodek. Kompromisi bodo povsod."

Ovir za svetovno prvenstvo v poletih v Planici, vsaj z organizacijskega vidika, torej ni, poudarja Trbovc: "Kriza, ki je prišla, je druga zgodba. V tem trenutku ga ni junaka, ki bi povedal, kaj bo čez štiri mesece, kaj šele čez en teden. Upamo na najboljše. Bodri nas, da svetovnega prvenstva niso odpovedali. Mi smo pripravljeni, da prvenstvo izpeljemo."

Zadnji svetovni prvenstvi v poletih v Oberstdorfu in Kulmu sta bili januarja. Zlasti tisto iz leta 2016 ima v lepem spominu Peter Prevc, ki je v sosednji Avstriji poletel do zlate medalje. Pred dvema letoma v Oberstdorfu je bila naša ekipa srebrna.

Jasno je, da bo v Planici v prihodnji zimi dvojni program. Zaključek svetovnega pokala in svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Bi lahko tudi januarja 2021 dočakali prvenstvo v poletih? "To v naši zgodbi ni pomembno. Gre za izreden dogodek. Ni samoumevno, da bi bilo prvenstvo januarja, ker sta bili zadnji dve januarja. To so izredne odločitve. Vsa Evropa stoji. Prilagajati se moramo. Na FIS so zelo kooperativni in poslušajo vse argumente. Zavedajo se, da bo z njihove strani potrebno odrekanje. Smo na istem čolnu. Kakšne stvari bo treba požreti, da bomo stvar izpeljali. Da škodo minimaliziramo. Še nikoli se nismo spoprijemali s tem. Kompromisi bodo povsod. Pri skakalcih še najmanj. Oni si želijo svetovno prvenstvo v poletih," odgovarja Trbovc.