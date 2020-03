Kaj narediti s kupljenimi vstopnicami za Planico?

V četrtek so se organizatorji svetovnega prvenstva v poletih v Planici zaradi ukrepov Republike Slovenije za zajezitev širjenja in za obvladovanje posledic koronavirusa odločili za prestavitev boja za medalje. Tisti, ki so vstopnice za prireditev že kupili, imajo dve možnosti.

Organizator vse imetnike že kupljenih vstopnic obvešča, da bodo omenjene vstopnice veljale za nadomestno tekmovanje svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, ki bo organizirano prihodnjo sezono – datum bo znan v prihodnje.

Kupci imajo tudi možnost, da vračilo denarja zahtevajo na prodajnem mestu, kjer so vstopnice kupili. To lahko storijo po 1. 4. 2020 na prodajnih mestih oziroma kjer je bila vstopnica kupljena, skladno s splošnimi pogoji nakupa uradnih prodajalcev. Rok za uveljavljanje vračila kupnine bo do vključno 31. 8. 2020. Podrobna navodila bodo v nekaj dneh objavljena na spletni stani www.planica.si in pri prodajalcih vstopnic (za vse morebitne nejasnosti in vprašanja pri vračilu vstopnic ali donacijah se lahko obrnete na e-naslov planica@sloski.si).

"Organizatorji smo stežka sprejeli odločitev o odpovedi tekmovanja, a dodajamo, da sta zdravje in dobro počutje športnikov ter vseh drugih udeležencev na prvem mestu," sporočajo iz OC Planica.