Trump: Ne bom se testiral na koronavirus

Fabio Wajngarten, ki spada v ožji krog sodelavcev brazilskega predsednika Jairja Bolsonara, se je pred dnevi testiral na novi koronavirus in bil pozitiven. To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko se je na Floridi srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in podpredsednikom ZDA Mikom Penceom.

Kot so sporočili iz Bele hiše, predsednik in podpredsednik skoraj nista imela stika z osebami, ki so okužene, zato testiranje za zdaj ni potrebno. Trump je sicer v stik z osebami, ki so bile pozitivne na testu, prišel že pred tednom dni, ko se je srečal z udeleženci konservativne konvencije. Tudi takrat so iz Bele hiše sporočili, da ni potrebe po testiranju.

V ZDA že devet tisoč okuženih?

V ZDA so do četrtka zvečer našteli več kot 1.600 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom, nazadnje na Aljaski, in najmanj 41 smrti, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da so številke dejansko veliko višje, ker ZDA zelo zaostajajo s testiranjem. Raziskovalci v zdravstvenem centru Cedars Sinai v Los Angelesu so ocenili, da je bilo že pred dvema tednoma okuženih najmanj 9.000 ljudi, piše STA.

Foto: Getty Images

Tudi po sedmih tednih od prvega odkritega primera koronavirusa v ZDA sistem ni sposoben okrepiti testiranja, kar je v kongresu priznal direktor Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci. ZDA nimajo centraliziranega zdravstvenega sistema, ampak nepovezano omrežje javnih in zasebnih ustanov, ki neredno poročajo Centru za nadzor nad boleznimi (CDC), tako da njegove številke krepko zaostajajo za dejanskimi.

Letalske družbe napovedujejo velike izgube

Letalske družbe so imele velike izgube, še preden je predsednik Trump v sredo povzročil dodatno zmedo z nenadno odločitvijo o prepovedi potovanj iz Evrope brez posvetovanja z industrijo, zdaj pa pričakujejo izgube, večje od tistih po zaprtju zračnega prosta ZDA zaradi terorističnih napadov 11. septembra 2001, piše STA.

V New Yorku izredne razmere

Newyorški Broadway je ugasnil luči, župan Bill DeBlasio je v mestu New York razglasil izredne razmere, večerne komične oddaje potekajo brez občinstva, Hollywood je prekinil televizijske produkcije, v Marylandu so zaprli javne šole, prav tako v Ohiu, Nacionalna orožarska zveza (NRA) pa se je odpovedala svoji letni konferenci v Nashvillu, piše STA.

Najhujši padec na borzi po letu 1987

Po Trumpovem televizijskem nastopu so borzni indeksi v četrtek doživeli najhujši padec od črnega ponedeljka leta 1987, v Disneylandu so se odločili do konca marca zapreti svoje zabaviščne parke v Kaliforniji, na Floridi in blizu francoske prestolnice, še poroča STA.