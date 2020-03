Batagelj zaprl Postojnsko jamo in hotel na Jezerskem

Postojnska jama ter vsi tamkajšnji gostinski, trgovinski in nastanitveni obrati so zaradi koronavirusa od danes zaprti.

"Obveščamo vas, da z današnjim dnem za obiskovalce zapiramo Postojnsko jamo in druge znamenitosti v Parku Postojnska jama, gostinske, trgovinske in nastanitvene obrate. Zaprtje velja za vse vrste ogledov Postojnske jame, Predjamskega gradu, Vivarija, razstave EXPO jama kras in Tajnih prostorov Hotela Jama," so sporočili iz Postojne.

Zaprt tudi Batageljev hotel na Jezerskem

Ukrep bo v veljavi predvidoma do 8. aprila, so pojasnili in dodali, da zaprtje do preklica velja tudi za hotel Vila Planinka na Jezerskem.

"Menimo, da je ukrep v luči razglašene epidemije nujen za zaščito javnega zdravja in preprečevanja širjenja okužb," so še sporočili iz Postojnske jame, "verjamemo, da lahko z doslednim upoštevanjem priporočil in predpisanih ukrepov premagamo trenutno situacijo."

