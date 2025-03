Kärcher s spektakularnim dogodkom v Postojni zaznamoval 90. obletnico

Dogodek se je začel v Hotelu Jama s predvajanjem videa o čistilnih akcijah na svetovno znanih objektih, ki jih je podjetje izvedlo ob obletnici. Občinstvo si je ogledalo tudi video o zahtevnem čiščenju Postojnske jame. Poseben prostor je bil namenjen razstavi zgodovinskih aparatov, vključno s prvim rumenim Kärcherjem in modelom Kira, ki sta zaznamovala razvoj podjetja.

Zbrane so nagovorile ključne predstavnice podjetja in regije:

Prav vsi so sogovorniki so imeli čustveno nabite govore, tudi Helena Walland, direktorica Kärcher Slovenija, ki je ob praznovanju 90-letnice podjetja Kärcher navdušila z navdihujočim nagovorom, v katerem je predstavila enega najbolj izjemnih projektov – čiščenje Postojnske jame. "V družini Kärcher smo si ob praznovanju 90-letnice zadali izpeljavo 90 čistilnih projektov. In ker je naš slogan Vsak dan je nov dan za velike cilje, sem si – po pobudi gospoda Batagelja in težavah, s katerimi se sooča pri vzdrževanju jame in infrastrukture – lani zadala na videz zelo "testosteronski" izziv: čistili bomo Postojnsko jamo. Lahko si predstavljate obraze mojih sodelavcev in njihove misli ob moji odločitvi. Ta projekt je bil velik organizacijski in strokovni izziv za vse nas. Postojnska jama ima namreč številne omejitve in zakonitosti, ki jih je treba spoštovati. Zato je bila zasnova projekta še posebej zahtevna – zahtevala je natančno analizo omejitev strojev, ki jih bomo uporabljali, procesov dela ter organizacijo čiščenja. Ampak ker smo mi Dirty Bastards in imamo tako strokovne stroje kot predane ljudi, smo se projekta pogumno lotili – in ga tudi uspešno izpeljali," je povedala.

Kot pravi, je šlo za vizijo, strast, neomajno vero v to, da lahko z vztrajnostjo in inovativnostjo spremenimo svet. "Za vsakim curkom vode, ki očisti še tako trdovratno umazanijo, se skriva zgodba o predanosti, timskem duhu, ljudeh, ki so verjeli v moč naših strojev – in v svoje lastne zmogljivosti. Kapljice vode, ki skozi tisočletja ustvarjajo čarobnost jame, so kot naši začetki – majhne, a vztrajne. In poglejte nas danes: 90 let Kärcherja, svetovnega velikana. Jaz danes gledam v prihodnost. In zame je ta prihodnost polna izzivov in priložnosti. Vem, da smo skupaj s sodelavci dovolj močni, da jih premagamo. Ker smo Kärcher. Ker imamo v sebi tisto iskrico. Tisto strast, ki nas žene naprej. Ker smo kot ena velika družina, ki bo še naprej ustvarjala, premikala meje in gradila zgodbo o uspehu," je dodala.