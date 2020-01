Postojnska jama, kot je še niste videli #video

Po sledeh znanega jamarja, ki je pred dobrimi dvesto leti odkrival podzemlje kraškega bisera, boste šli obuti v jamarske škornje: z vrvjo in naglavno lučjo pa boste potovali skozi dele Pivke in Črne jame vse do Postojnske jame. Pustolovščina je idealna za prave avanturiste, saj se boste med sprehodom po jamah spuščali po vrvi in prečkali podzemna jezera.

Ekipa oddaje Planet 18 se je podala po poteh podzemnega sveta. Prva naloga pravi: sledite lanternam, ki jih je za seboj pustil Luka Čeč, pionir podzemnega raziskovanja. Raziskovanje jame spremljajo namigi, kakšni so nadaljnji koraki.

Kot je pojasnil jamski vodnik Erik Rebec, je pot čudovita, saj lahko tukaj lahko vidimo vse od reke do kapnikov. Ko je ekipa prispela v Črno jamo, so imeli možnost videti tudi 200 let stare podpise. Med pohajkovanjem po jamskem svetu je nato ekipa naletela še na stol, na katerem je sedel Čeč, ko je skiciral jamsko dvorano.