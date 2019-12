Zaradi podnebnih sprememb se tali led v slovenskih jamah #video

Posledice globalnega segrevanja občutimo tudi v Sloveniji. Led v jamah na območju Trnovskega gozda in nanoškega pobočja, ki je nekdaj dajal kruh oziroma led domačinom, izginja. Ta led so na vozovih in z vlakom tovorili do Trsta, od tam pa z ladjami celo v Aleksandrijo.

Poklic ledarja je sicer že izumrl, kot pa kaže svetovni trend, izgubljamo tudi ledene jame. Krivec je globalno segrevanje, ki preprečuje nastajanje tega posebno trdega ledu, ki se tali občutno počasneje od navadnega.

Danes ledu ni

Nekoč se je v Ledenici nad Dolom led videlo že 100 metrov v jami, je za oddajo Planet 18 povedal domačin Nejc Velikonja, ki je jamar že 10 let. Leta 2009 so ledeniki še bili. Danes jih ni nikjer več. "Led, ki je bil takrat v jami, imenujemo tudi večni led in je drugačen od tistega, ki nastane v trenutku. Je zelene barve in se tudi zelo slabo tali," je pojasnil Velikonja.

Foto: Siol.net

V 19. stoletju in prej je led iz Ledenice služil številnim namenom, večinoma pa so ga prevažali v staro Gorico, od tam pa naprej v Trst. "Domačini so ta led sekali in so tako imeli zagotovljeno delovno mesto. Uporabljali pa so ga tudi za polnjenje vodnjakov v primeru suše," je še povedal domačin in dodal, da je bilo takšnega ledu res veliko.

"Leta 1894, ko je bila potreba po ledu res velika in so ga izvažali tudi po štiri vagone na dan, niso gladine znižali niti za štiri metre," je še povedal Velikonja.

Tudi nanoške ledene jame niso več ledene

"Menim, da je to le še en vidik tega, kar se dogaja s podnebjem, zaradi česar se led v jamah ne kopiči več. Tudi jame se pozimi ne hladijo dovolj, da bi se ta led obdržal vse leto," je pojasnil Božo Remškar, jamar.

Globalno segrevanje je terjalo svoj davek v še eni jami. Taljenje ledu se v zadnjih 15 letih pozna tudi v ledeni jami v Paradani, eni od največjih jam v Trnovskem gozdu. Jama je za domačine imela posebno vrednost.

Foto: Siol.net

Kot je dejal Daniel Rojšek, naravovarstveni svetnik, so led iz te jame domačini uporabljali za hlajenje goriškega sadja, ki je šlo z vlaki v svet. "Pričevanja pravijo, da so led iz ledene jame v Paradani, ki je ena od največjih v Trnovskem gozdu, vozili celo do Aleksandrije," je povedal Remškar.

In kakšne bodo posledice čez nekaj let, desetletij, stoletij? "Imamo skupino znanstvenikov, ki trdi, da prihaja ledena doba, po drugi strani govorijo o segrevanju. Temperatura je narasla za 0,8 stopinje. Storiti ne moremo ničesar," je še poudaril Rojšek.

A to ni le slovenski trend, ledene jame izginjajo povsod po svetu. Čeprav ledu ne potrebujemo več kot nekoč, bo s tem izbrisan pomemben del naravne dediščine in tudi zgodovine.